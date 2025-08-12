Δεκατρία χρόνια μετά, το «Άσε μας κουκλίτσα μου» του Σάκη Βέρρου επιστρέφει… αλλιώς (vid)!

Πέρασαν 13 χρόνια από τότε που το «Άσε μας κουκλίτσα μου» του Σάκη Βέρρου έκανε πάταγο, με τον Δημήτρη Σταρόβα να κλέβει την παράσταση στο βιντεοκλίπ.

Το 2025, το τραγούδι επιστρέφει ριζικά ανανεωμένο σε ανατολίτικους και βαλκανικούς ρυθμούς, έτοιμο να ανάψει φωτιές στα club, στα beach parties και στα TikTok reels. Το νέο remake έχει όλα τα στοιχεία ενός ethnic hit. Τη μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Σάκης Βέρρος, ενώ τους στίχους συνυπογράφει με τον Σάκη Καντά.

Μοναδικό, πικάντικο και αθεράπευτα εθιστικό, το κομμάτι παραμένει προκλητικό, σαρκαστικό και καυστικό απέναντι στις «κουκλίτσες» της εποχής. Όμως αυτή τη φορά, ο ήχος δεν αστειεύεται: είναι βαρύς, γήινος και χορευτικός, με ethnic zurna, beat για DJ set και ένα vibe που σπάει τα ηχεία.

Όσο για το βιντεοκλίπ, έρχεται σύντομα και από ό,τι μαθαίνουμε, ετοιμάζεται συνεργασία-έκπληξη με μια εμβληματική φυσιογνωμία που θα συζητηθεί.

Μέχρι τότε, πατήστε play και αφεθείτε στον νέο ρυθμό