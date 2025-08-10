Κωνσταντίνος Νικολαΐδης: Με φωνή και ψυχή στην ποντιακή μουσική (vids)

Ο Κωνσταντίνος Νικολαΐδης είναι ένας τραγουδιστής που κουβαλά την ποντιακή μουσική μέσα του από παιδί. Το 2010 έκανε τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι και από το 2012 ξεκίνησε να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο του ποντιακού ρεπερτορίου.

Η περίοδος 2012–2017 υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση της μουσικής του ταυτότητας, προσφέροντάς του εμπειρίες και συνεργασίες. Στη συνέχεια, επέλεξε να αφοσιωθεί στην οικογένειά του, δημιουργώντας τον πιο όμορφο και δυνατό θεσμό στη ζωή του, τη σύζυγό του και τις δύο του κόρες.

Το 2024, ο Κωνσταντίνος Νικολαΐδης επέστρεψε δυναμικά στην ποντιακή μουσική σκηνή, αποφασισμένος να τιμήσει τις ρίζες του και να αφήσει το δικό του στίγμα. Συνεργάστηκε με καταξιωμένους δημιουργούς και παρουσίασε τραγούδια:

«Εγώ για το χατίρ τεσόν»

«Τον Παράδεισον σ’ οματίας» (επανεκτελέσεις των Γιάννη Μιχαηλίδη & Γιώργου Μαυρίδη)

Ακολούθησε ένα Medley ποντιακών τραγουδιών, συνοδευόμενος από τον Γιώργο Ατματσίδη στη λύρα και τον Μάκη Τσίκο στο κλαρίνο.

Το αποκορύφωμα έρχεται τον Αύγουστο του 2025, με την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού, με τίτλο «Η Εγαπ’ Εμουν», σε μουσική του Γιάννη Ευσταθιάδη και στίχους του Γιάννη Μάγγου. Το τραγούδι σημειώνει τεράστια επιτυχία, κατακτώντας την πρώτη θέση στα Hype Charts του YouTube, αποδεικνύοντας πόσο γρήγορα αγαπήθηκε από το κοινό.

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος πραγματοποιεί εμφανίσεις στην Ελλάδα και τη Γερμανία, σε εκδηλώσεις και live με έντονη παρουσία της ομογένειας, ενός κοινού που γνωρίζει καλά, καθώς και ο ίδιος ζει ως απόδημος Έλληνας.

Τον ερχόμενο χειμώνα αναμένεται και η κυκλοφορία ενός ζωντανού δίσκου, ηχογραφημένου στο γνωστό μουσικό στέκι Κρεσέντο.

Στα άμεσα του σχέδια είναι και η δημιουργία μιας θεματικής ενότητας ποντιακών τραγουδιών με τουλούμ και νταούλι, σε μια μουσική πρόταση που συνδέει το χθες με το σήμερα. Ο Κωνσταντίνος Νικολαΐδης, παρότι ανήκει στη νέα γενιά καλλιτεχνών, επιλέγει να τιμά την ποντιακή παράδοση όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις και ηχηρές μουσικές επιλογές.

Δίπλα του σε αυτή την πορεία βρίσκονται οι πολύτιμοι συνεργάτες του και η Vibe Vortex, που τον καθοδηγούν και στηρίζουν με συνέπεια σε κάθε του βήμα, με κοινό στόχο την καθιέρωση και την εξέλιξή του στο χώρο της ποντιακής μουσικής.

