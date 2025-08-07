Ανδρέας Λάμπρου - «Μίλα μου για Καλοκαίρια»: Ένα τραγούδι που μας ξυπνά αναμνήσεις και μυρωδιές από το Καλοκαίρι

Ο τραγουδοποιός Ανδρέας Λάμπρου παρουσιάζει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Μίλα μου για Καλοκαίρια» σε στίχους και μουσική του ίδιου.

Ένα δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα σας ξεσηκώσει να το τραγουδήσετε και να το χορέψετε, ξυπνώντας σας αναμνήσεις και μυρωδιές από το Καλοκαίρι, αλλά ταυτόχρονα γεμίζοντάς σας αισιοδοξία και θετική ενέργεια!

Ο Ανδρέας Λάμπρου έχει γράψει τραγούδια για το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη διαφήμιση, αλλά και σε σπουδαίους ερμηνευτές όπως ο Γιώργος Νταλάρας, η Ελένη Βιτάλη, ο Μανώλης Μητσιάς, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη κ.α.

Το «Μίλα μου για Καλοκαίρια» κυκλοφορεί από τη Heaven Music και είναι διαθέσιμο στο YouTube και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Μίλα μου για Καλοκαίρια

Για αξημέρωτα νυχτέρια

Και για πολιτείες μέσα σε βυθούς

Μίλα μου για Καλοκαίρια

Για κοχύλια μες τα χέρια

Και για αταξίδευτους του νου ωκεανούς

Ακούστε το τραγούδι στο YouTube: