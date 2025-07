Kylie Minogue: Καθήλωσε δεκάδες χιλιάδες θεατές στην Πλατεία Νερού με ένα εκρηκτικό σόου

Λίγο μετά τις 21:30, η Αυστραλιανή σούπερ σταρ βρέθηκε στη σκηνή ανεβάζοντας και άλλο τη θερμοκρασία στο ήδη «θερμό» αθηναϊκό κοινό.

Μετά από 17 ολόκληρα χρόνια, η πάντα ανεβάστικη Κάιλι Μινόγκ (Kylie Minogue) βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής (18/07) στην Πλατεία Νερού και στο Release Athens Festival, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Tension Tour», χαρίζοντας ένα συγκλονιστικό σόου μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές.

Ταξίδι από το παρελθόν στο σήμερα

Λίγο μετά τις 21:30, η Αυστραλιανή σούπερ σταρ βρέθηκε στη σκηνή ανεβάζοντας και άλλο τη θερμοκρασία στο ήδη «θερμό» αθηναϊκό κοινό. Η Κάιλι Μινόγκ ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα «Can't Get You Out of my Head», «Slow», «Confide in Me» και «All The Lovers», κομμάτια από τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα αλλά και μερικά hits από το νέο της δίσκο «Tension».

Η 57χρονη τραγουδίστρια με την αστείρευτη χορευτική της δεινότητα αλλά και την ξεχωριστή της φωνή, «άλωσε» τη σκηνή για περίπου δύο ώρες, πραγματοποιώντας μία εκρηκτική performance με έξι μοναδικές αλλαγές κουστουμιών και μαζί με τους χορευτές της που την πλαισίωναν σε κάθε ερμηνεία.

Η Κάιλι Μινόγκ ευχαρίστησε θερμά τον κόσμο που αψήφησε τις υψηλές θερμοκρασίες και βρέθηκε στην Πλατεία Νερού και μάλιστα υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει σύντομα. Αυτή ήταν η πρώτη συναυλία της στη χώρα μας μετά από 17 χρόνια, όταν και βρέθηκε ξανά στην Αθήνα στο πλαίσιο της περιοδείας της «X-Tour» στη Μαλακάσα.

Τη χθεσινή βραδιά άνοιξε μοναδικά ο Dj Αντώνης Δημητριάδης, «προθερμαίνοντας» το κοινό, ενώ ακριβώς πριν την αυστραλιανή σταρ, στη σκηνή του Release Athens βρέθηκε η δύο φορές νικήτρια του διαγωνισμού της Eurovision, Loreen, ερμηνεύοντας ορισμένα κορυφαία hit της, όπως τα «Euphoria» και «Tattoo» που της χάρισαν τα δύο τρόπαια για τη Σουηδία.

Μάλιστα, η Κάιλι Μινόγκ αποθέωσε τη Σουηδή καλλιτέχνιδα με μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό, λίγη ώρα πριν βρεθεί εκείνη στη σκηνή.

Η Κάιλι Μινόγκ απέδειξε ότι μετά από τέσσερις περίπου δεκαετίες παρουσίας στην παγκόσμια μουσική σκηνή, παραμένει μοναδική σε αυτό που κάνει έχοντας τεράστιες επιτυχίες στο παλμαρέ της που την αξιώνουν ως μία από τις πιο πετυχημένες τραγουδίστριες όλων των εποχών.

