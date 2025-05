10ο Horrorant Film Festival: 8-18 Μαΐου 2025

Με μεγάλη υπερηφάνεια και ανυπομονησία ανακοινώνουμε το 10ο Horrorant Film Festival ΝΥΧΤΕΣ ΤΡΟΜΟΥ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 18 Μαΐου 2025, στον ιστορικό χώρο του ΕΛΙΖΕ.

Το φεστιβάλ, το οποίο έχει καθιερωθεί ως μια από τις πιο σημαντικές διοργανώσεις για τους λάτρεις του κινηματογράφου τρόμου και φανταστικού, υπόσχεται να προσφέρει και φέτος μοναδικές.

Φέτος γιορτάζουμε 10 χρόνια τρόμου, κινηματογραφικής φαντασίας και ακραίων συναισθημάτων, με 68 ταινίες από όλο το κόσμο (χωρισμένες σε 6 ενότητες), 5 καλεσμένους από το εξωτερικό, event, πάρτυ και εκπλήξεις ...γιατί οι ΝΥΧΤΕΣ ΤΡΟΜΟΥ είναι μια εμπειρία.

Η ταινία έναρξης φέτος μιλάει ...μανδαρινικά. Το Bureau 749 είναι το ολοκαίνουργιο blockbuster από τον Κινέζο Chuan Lu, κάτοχο Don Quixote Award στο φεστιβάλ του Βερολίνου, και υποψήφιο για βραβεία στο Sundance και τη Βενετία. Ενα monster sci-fi horror υπερθέαμα που θα μας καθηλώσει.

10 μέρες μετά θα αποχαιρετήσουμε το φεστιβάλ με το Ουγγρικό The Grandson του Kristof Deak, ένα συγκλονιστικό θρίλερ με θέμα τις τηλεφωνικές απάτες σε ηλικιωμένους.

Το Διαγωνιστικό τρόμου φέτος έχει 11 ταινίες, που θα μας καθηλώσουν.

Ανάμεσά τους το Ισπανικό θρίλερ Tabula Rasa με τη Makarena Gomez (η οποία θα βρίσκεται στο φεστιβάλ), το Μεξικάνικο χιτ Don't Leave the Kids Alone που θα μας κάνει να ξανασκεφτούμε αν αφήνουμε τα παιδιά μόνα στο σπίτι, το σκληρό Αργεντίνικο 1978 του αγαπημένου στο Horrorant, Nicolas Onetti, το κλειστοφοβικό Claustro από το Καζακστάν και το επίσης Ισπανικό The Sleeping Woman με την Almudena Amor.

Στο Panorama διευρύνουμε τους ορίζοντες του φεστιβάλ και θα δούμε 5 ταινίες που

ξεφεύγουν από τον καθαρό τρόμο - όπως το Lena and Vladimir από τη Β. Μακεδονία, ένα

ρομαντικό παραμύθι φαντασίας κι εκμετάλευσης ή το Tacklee Genesis από τη Ταιλάνδη, το

νέο υπερθέαμα επ. φαντασίας από τη Warner.

Το Horrorant στηρίζει τους νέους δημιουργούς που κάνουν τα πρώτα τους βήματα και γι’

αυτό το τμήμα First Look με παραγωγές πρωτοεμφανιζόμενων σκηνοθετών ήταν πάντα από

τα αγαπημένα του φεστιβάλ.

Φέτος θα ανακαλύψουμε μαζί 7 νέες παραγωγές, μεταξύ αυτών το διάσημο φεστιβαλικό χιτ Chainsaws Were Singing από την Εσθονία, το Ισπανικό Deviant με τη ...προβοκατόρικη αφίσα, το Κορεάτικο The Guest, την Αμερικάνικη ξεκαρδιστική μαύρη κωμωδία Forever Home και το Καναδικό The Stickman's Hollow, μια νέα υπέροχη ματία στο found footage είδος.

Φυσικά δεν ξεχνάμε το καθιερωμένο αφιέρωμα στο Exploitation με τρεις ταινίες από τα 70's: το Assault on Precinct 13 του John Carpenter, το Αυστραλέζικο Wake in Fright με τον Donald Pleasance και το απίστευτο Death Race 2000 με τους David Carradine και Sylvester Stallone σε νεαρή ηλικία!

Στις μικρού μήκους ταινίες, πέρα από το Διαγωνιστικό με 20 εξαιρετικά shorts από όλο το

κόσμο (και την Ελλάδα), θα δούμε και 9 anime shorts από την Ασιατική αγορά, όλα με διαφορετική προσέγγιση και στο σχέδιο και στη θεματική. Το καλύτερο το αφήσαμε για το τέλος.

Φέτος το Horrorant Film Festival ΝΥΧΤΕΣ ΤΡΟΜΟΥ γιορτάζει τα 10 του χρόνια με ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ασιατικό τρόμο, με 11 ταινίες που αγαπήσαμε και που μας στοιχειώνουν ακόμα και σήμερα.

Ειδικά η Πέμπτη 15 Μαίου είναι ένας μίνι μαραθώνιος στις ... χαριτωμένες Sadako και Kayako! Περισσότερα στο αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ.

Η διακεκριμένη Ισπανίδα ηθοποιός, υποψήφια για Goya Award, Macarena Gomez θα είναι

μαζί μας στο 10ο Horrorant Film Festival και θα παρουσιάσει την καινούρια της ταινία. Μαζί της, θα υποδεχθούμε ακόμα τον Ισπανό σκηνοθέτη Daniel M. Caneiro του Deviant, τον Ισπανό παραγωγό Aldo Comas και τον φίλο από τα παλιά, Nicolas Onetti από τη μακρινή Αργεντινή και Καλεσμένος θα είναι και ο Juanfer Andres.

Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω Viva.gr. https://www.more.com/gr-

el/tickets/cinema/horrorant-film-festival-nyxtes-tromou-2025 ή από το ταμείο το κινηματογράφου ΕΛΙΖΕ.

Το κόστος του εισιτηρίου είναι στα 8€ για κάθε ταινία.

Το ημερήσιο εισιτήριο έχει κόστος 20€ και με αυτό θα μπορείτε να δείτε και τις 4 προβολές

της ημέρας https://www.more.com/gr-el/tickets/cinema/horrorant-film-festival-nyxtes-

tromou-2025

Δε θα μπορούσε να απουσιάζει το Full Pass, το οποίο κοστίζει 60€, και με την αγορά του θα

μπορείτε να δείτε και τις 39 συνολικά προβολές. Με την αγορά του full pass μπορείτε να

επιλέξετε και μία αφίσα 70Χ100 από τη τεράστια συλλογή του ΕΛΙΖΕ.

https://www.more.com/gr-el/tickets/cinema/horrorant-film-festival-nyxtes-tromou-2025

Οι σελίδες στη Viva έχουν ανοίξει και για τα μεμονωμένα και για τα πακέτα εισιτηρίων και

σας περιμένουν να κάνετε τις επιλογές σας.

* Οι θέσεις είναι μη-αριθμημένες

Τα έντυπα προγράμματα θα είναι έτοιμα στις επόμενες ημέρες και θα μπορείτε να τα παραλάβετε από τα παρακάτω επιλεγμένα σημεία στην Αθήνα.

Κινηματογράφος ΕΛΙΖΕ (Νυμφαίου 12, Ιλίσια)

Flaneur cafe (Νυμφαίου 5, Ιλίσια)

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ (Εθν. Αντιστάσεως 127, Καισαριανή)

Πληροφορίες

ή στον κινηματογράφο ΕΛΙΖΕ (Νυμφαίου 12, Ιλίσια)

Τηλ: 2107488144 (ώρες λειτουργίας κινηματογράφου)

10ο Horrorant Film Festival «ΝΥΧΤΕΣ ΤΡΟΜΟΥ»

Αθήνα | 8-18 Μαίου | ΕΛΙΖΕ

Το Horrorant Film Festival “ΝΧΥΤΕΣ ΤΡΟΜΟΥ” διοργανώνεται από το κινηματογραφικό

δίκτυο FilmBoy (το κινηματογραφικό site Filmboy.gr, το θεματικό site Horrorant.com και την

εταιρεία διανομής FilmBoy Pictures)