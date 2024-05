Κορίνα Λυμνιούδη: Το «Βιβλίο που Γράφεται Μόνο του», «ταξιδεύει» στο Hollywood για ταινία-υπερπαραγωγή (pics)

"Το Βιβλίο Που Γράφεται Μόνο Του", της Κορίνας Λιμνιούδη, ένα εκρηκτικό μείγμα fantasy & sci fi, που αποκαλύπτει τα συναρπαστικά μυστικά στην καρδιά της Πνευματικής λογοτεχνίας, κατάφερε να γοητεύσει το Hollywood και να ξεκινήσει το ταξίδι του σε μία ταινία, που αναμένεται να είναι υπερπαραγωγή.

Το βιβλίο, που διαπλέκει παράλληλα σύμπαντα, πνευματικές και μεταφυσικές εμπειρίες, κατάφεραν να τραβήξουν σαν μαγνήτη, τον διάσημο Καναδό film maker, Barnet Bain.

Ο Barnet Bain είναι Καναδός film maker, γνωστός για το βραβευμένο με δύο Όσκαρ What Dreams May Come (producer), Milton’s Secret (director, writer), Homeless to Harvard (executive producer), The Celestine Prophecy (writer, producer) και πολλά άλλα projects.

Ας πάρουμε όμως την ιστορία από την αρχή…

Η Κορίνα Λυμνιούδη (Korina Limnioudi), εγκατέλειψε συνειδητά πριν χρόνια τη συμβατική ιατρική, που εξασκούσε ως επάγγελμα και αφιερώθηκε στην πνευματική αναζήτηση και στη διδασκαλία του manifestation, γεφυρώνοντας την Πνευματικότητα με την Κβαντική Φυσική και τη Νευροεπιστήμη, δημιουργώντας έτσι, μια πρωτοποριακή προσέγγιση. Κομβικό ρόλο στην πορεία της, έπαιξε η μεταθανάτια εμπειρία της. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, δεν ήταν πλέον το ίδιο άτομο… Υπέστη μία αναβάθμιση συνειδητότητας.

Η πνευματική εμπειρία που είχε η συγγραφέας, κατά το περιστατικό, την οδήγησε σε ένα διαφορετικό μονοπάτι από αυτό της καθημερινότητας και του «ορατού» μας κόσμου. Γύρω της, δημιουργήθηκε μια κοινότητα στην οποία η Κορίνα Λιμνιούδη (Korina Limnioudi) διδάσκει, το πως να γίνουμε δημιουργοί υλοποιητές, αυξάνοντας τη συνειδητότητα μας.

Η Κορίνα, μέσω channeling από το μελλοντικό της εαυτό, έγραψε «Το Βιβλίο Που Γράφεται Μόνο Του» σε 49 ώρες συγγραφής. Αυτό το βιβλίο αποκαλύπτει μια συναρπαστική ιστορία, που διαπλέκει παράλληλα σύμπαντα με την Προφητεία του Μαρμαρωμένου Βασιλιά, προσφέροντας παράλληλα βαθύτερες πνευματικές και μεταφυσικές εμπειρίες.

Mάλιστα, από την πρώτη στιγμή είχε την καθοδήγηση μέσω “channeling”, ότι το βιβλίο έπρεπε να γίνει ταινία και να μεταφέρει όλο το θαυμαστό κόσμο με τα μυστικά του στην μεγάλη οθόνη, όπερ και συνέβη. Ο μαγικός κόσμος όμως του βιβλίου, τράβηξε σαν μαγνήτη τον Barnet Bain.

Αυτή τη στιγμή ο Barnet Bain έχει αναλάβει την προετοιμασία για να περάσει στην συγγραφή του σεναρίου, βασισμένου στο βιβλίο και την ίδια στιγμή παρασκηνιακά οι συζητήσεις έχουν αρχίσει με A list Hollywood ηθοποιούς που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για συμμετοχή καθώς και με ομάδα executives που θα αποτελέσουν τον πυρήνα της ομάδας παραγωγής.