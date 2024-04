Η ανατριχιαστική ιστορία των «σιωπηλών διδύμων» στο Netflix: Η συμφωνία σιωπής και το τραγικό τέλος

Γεννημένες το 1963, η June και Jennifer Gibbons μεγάλωσαν μαζί με τους μετανάστες γονείς τους και τα τρία αδέλφια τους, σε μια μικρή πόλη της Ουαλίας, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70 και του ’80. Ως η μόνη μαύρη οικογένεια στην πόλη, υπέστησαν ανελέητο εκφοβισμό στο σχολείο και απομόνωση από την κοινότητα. Έτσι, τα κορίτσια αποφάσισαν να σταματήσουν να επικοινωνούν με τους ανθρώπους γύρω τους και να μιλούν μόνο μεταξύ τους.

«Οκτώ ή εννέα ετών, αρχίσαμε να υποφέρουμε και σταματήσαμε να μιλάμε. Οι άνθρωποι μας έβριζαν – ήμασταν τα μόνα μαύρα κορίτσια στο σχολείο. Τρομερά ονόματα. Μας τραβούσαν από τα μαλλιά» είχε αναφέρει η June, σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της στους New Yorker το 2000.

Τα κορίτσια επιδόθηκαν σε μία προσπάθεια να ξεχάσουν όλα τα δεινά τους και έτσι ρίχτηκαν με πάθος στη δημιουργική γραφή, τη συγγραφή δικών τους μυθιστορημάτων και θεατρικών έργων.

Το bullying όμως που βίωναν επιδεινώθηκε στο Λύκειο, με αποτέλεσμα οι δίδυμες να κλείνονται ακόμα περισσότερο στον εαυτό τους, ενώ πειραματίζονταν με το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και τα αγόρια, πριν μια σειρά από μικροεγκλήματα τις οδηγήσουν στην έκτιση ποινής δώδεκα ετών, στο διαβόητο νοσοκομείο υψίστης ασφαλείας για εγκληματικά παράφρονες, Broadmoor.

Η ελπίδα ήταν να διαχωριστούν τα δίδυμα και να βοηθηθούν να επανενταχθούν στην κοινωνία. Ωστόσο, το σχέδιο απέτυχε και οι δυο τους ήρθαν πιο κοντά από ποτέ.

«Πέρασαν 12 χρόνια κόλασης επειδή δεν μιλήσαμε. Έπρεπε να δουλέψουμε σκληρά για να βγούμε. Πήγαμε στον γιατρό. Ήθελαν να μιλήσουμε, τώρα μιλάμε. Μας είπαν ότι “δεν θα βγείτε έξω. Θα μείνετε εδώ 30 χρόνια”. Χάσαμε την ελπίδα, πραγματικά. Έγραψα μια επιστολή στο υπουργείο Εσωτερικών. Έγραψα ένα γράμμα στη Βασίλισσα, ζητώντας της να μας συγχωρέσει, να μας βγάλει έξω. Αλλά ήμασταν παγιδευμένες».

Τελικά, το 1993, έγιναν διευθετήσεις για τη μεταφορά των διδύμων σε κλινική χαμηλότερης ασφαλείας στην Ουαλία. Ωστόσο, λίγο μετά την άφιξή τους, η Jennifer Gibbons βρέθηκε νεκρή, σε ηλικία μόλις 29 ετών λόγω μίας αιφνίδιας φλεγμονής της καρδιάς.

Μετά τον σοκαριστικό και τραγικό θάνατο της αδερφής, η June άρχισε ξαφνικά να μιλάει σε όλους σαν να το έκανε σε όλη της τη ζωή. Λίγα χρόνια αργότερα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και πλέον ζει μια φυσιολογική ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

A lot has been said about identical twins, and the strange case of the identical twins June and Jennifer Gibbons remains yet another enigma that will continue to attract even more broad discussions about identical twins.



