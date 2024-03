«Το βιβλίο που γράφεται μόνο του» της Κορίνας Λυμνιούδη ετοιμάζεται για το Hollywood

«Το Βιβλίο Που Γράφεται Μόνο Του» της Κορίνας Λυμνιούδη ένα εκρηκτικό μείγμα fantasy & sci fi, που αποκαλύπτει τα πλέον συναρπαστικά μυστικά στην καρδιά της Πνευματικής λογοτεχνίας, γράφτηκε μέσω “channeling” σε 49 ώρες συγγραφής.

Το βιβλίο διαπλέκει παράλληλα σύμπαντα, πνευματικές και μεταφυσικές εμπειρίες που κατάφεραν να τραβήξουν σαν μαγνήτη τον Καναδό film maker Barnet Bain, ο οποίος έχει αναλάβει τη συγγραφή του σεναρίου βασισμένου στο βιβλίο, ενώ Α-list ηθοποιοί και executives εκδηλώνουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην παραγωγή.

Ο Barnet Bain, είναι Καναδός film maker γνωστός για το βραβευμένο με δύο Όσκαρ What Dreams May Come (producer), Milton’s Secret (director, writer), Homeless to Harvard (executive producer), The Celestine Prophecy (writer, producer) και πολλά άλλα projects.