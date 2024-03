Όσκαρ 2024: Η γυμνή αλήθεια του Τζον Σίνα - Δείτε τι πραγματικά φορούσε

Ο ηθοποιός και πρώην παλαιστής WWE κάλυπτε τα επίμαχα σημεία του με την κάρτα των υποψηφίων για το Όσκαρ των Καλύτερων Κοστουμιών. Ωστόσο, η εύλογη απορία όλων ήταν αν ο Σίνα ήταν όντως εντελώς γυμνός!

Για να σας φύγει λοιπόν η απορία, ο ηθοποιός δεν ήταν ολόγυμνος. Και όχι δεν αναφερόμαστε στις παντόφλες που φορούσε.

Κάτω από τον στρατηγικά τοποθετημένο φάκελο που κρατούσε με τον νικητή για την καλύτερη σχεδίαση κοστουμιών, ο Σίνα φορούσε αυτό που είναι γνωστό στον κινηματογράφο ως «ρούχο σεμνότητας». Το ένδυμα, που χρησιμοποιείται ευρέως σε κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και θεατρικές παραγωγές, χρησιμοποιείται για να καλύψει τα γεννητικά όργανα των ηθοποιών όταν μια -π.χ. ερωτική- σκηνή απαιτεί από τον καλλιτέχνη να εμφανίζεται σαν να είναι γυμνός.



Ο σταρ του Fast and Furious και του Suicide Squad δεν παρέδωσε το βραβείο γυμνός. Όσο οι τηλεθεατές έβλεπαν τα βίντεο των υποψηφίων η παραγωγή των Όσκαρ μαζί με τον Τζίμι Κίμελ έντυσαν αστραπιαία των Σίνα.

Το Όσκαρ Καλύτερων Κοστουμιών κέρδισε το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου.

Το σκηνοθετημένο αυτό νούμερο του Σίνα, ήταν μια αναφορά σε μια από τις πιο αλησμόνητες στιγμές στην ιστορία των Όσκαρ, τότε που το 1974, πίσω από τον David Niven, ένας γυμνός άντρας έκανε την εμφάνισή του πάνω στην σκηνή των Όσκαρ. Επρόκειτο για τον ακτιβιστή Ρόμπερτ Οπέλ ο οποίος είχε τραγικό τέλος, καθώς δολοφονήθηκε το 1979, από δύο ληστές που εισέβαλαν στη γκαλερί του.

Here’s how John Cena went from fully naked (!!!) to partially clothed while costume design nominees reel played. Jimmy Kimmel really did help. #Oscars pic.twitter.com/dZPA7qmbgf