Όσκαρ 2024: Σάρωσε το Οπενχάιμερ - 4 βραβεία για το Poor Things, καλύτερη ηθοποιός η Έμα Στόουν

Με επτά Όσκαρ, το Οπενχάιμερ είναι ο μεγάλος νικητής της βραδιάς. Εξαιρετική βραδιά και για το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου το οποίο κέρδισε 4 Όσκαρ.

Σε μια βραδιά χωρίς εκπλήξεις και ιδιαίτερες ανατροπές, το Οπενχάιμερ ήταν ο μεγάλος νικητής των 96ων Βραβείων Όσκαρ. Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν που ήταν και το φαβορί της μεγάλης βραδιάς με 13 υποψηφιότητες, απέσπασε συνολικά 7 βραβεία, λιγότερα ομολογουμένως από όσα περιμέναμε: Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α' Ανδρικού και Β' Ανδρικού Ρόλου (για Κίλιαν Μέρφι και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ αντίστοιχα), Μοντάζ, Φωτογραφίας και Μουσικής.



Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου που φεύγει από την Τελετή με 4 Όσκαρ: Α' Γυναικείου Ρόλου για την Έμα Στόουν, Μακιγιάζ & Κομμώσεις, Σκηνογραφία και Κοστούμια.



Για ακόμα μια φορά, (όπως και στην Ευνοούμενη) βλέπουμε τον Λάνθιμο να χάνει το Όσκαρ Σκηνοθεσίας, αλλά να διαγράφει μια εξαιρετική πορεία κερδίζοντας μάλιστα μια από τις μεγάλες κατηγορίες των βραβείων. Υπενθυμίζεται ότι το Poor Things ήταν υποψήφιο για 11 Όσκαρ.

Όσον αφορά την Barbie, την εισπρακτική επιτυχία της χρονιάς, από τις 8 υποψηφιότητες κατάφερε τελικά να κερδίσει στη μία και συγκεκριμένα το Όσκαρ τραγουδιού για το What Was I Made της Μπίλι Άιλις η οποία απέσπασε το δεύτερο χρυσό αγαλματίδιο της καριέρας της.



To Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου κέρδισε η Ανατομία Μιας Πτώσης, ενώ το Διασκευασμένο Σενάριο, η ταινία American Fiction.



Για την ιστορία, αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτό ήταν το πρώτο Όσκαρ Σκηνοθεσίας που κέρδισε ο Κρίστοφερ Νόλαν.



Η 96η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, με τον Τζίμι Κίμελ σε ρόλο οικοδεσπότη για τέταρτη φορά.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τους νικητές

Καλύτερη Ταινία



Οπενχάιμερ

Σκηνοθεσία



Κρίστοφερ Νόλαν, Οπενχάιμερ

Α' Ανδρικός Ρόλος



Κίλιαν Μέρφι, Οπενχάιμερ

Α' Γυναικείος Ρόλος



Έμα Στόουν, Poor Things

Β' Ανδρικός Ρόλος



Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ., Οπενχάιμερ

Β' Γυναικείος Ρόλος



Ντε'Βάιν Τζόι Ράντολφ, Τα Παιδιά του Χειμώνα

Πρωτότυπο Σενάριο



Ανατομία μιας Πτώσης

Διασκευασμένο Σενάριο



American Fiction

Καλύτερη Διεθνής Ταινία



Ζώνη Ενδιαφέροντος (Ηνωμένο Βασίλειο)

Καλύτερη Φωτογραφία



Οπενχάιμερ

Καλύτερο Μοντάζ



Οπενχάιμερ

Καλύτερη Σκηνογραφία



Poor Things

Καλύτερα Κοστούμια



Poor Things

Καλύτερο Μακιγιάζ/ Κομμώσεις



Poor Things

Καλύτερη Μουσική



Οπενχάιμερ

Καλύτερο Τραγούδι



What Was I Made For (Barbie)

Καλύτερος Ήχος



Ζώνη Ενδιαφέροντος

Καλύτερα Οπτικά Εφέ



Godzilla Minus One

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων



Το Αγόρι και ο Ερωδιός

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ



20 Days in Mariupol

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους



The Last Repair Shop



Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους



The Wonderful Story of Henry Sugar

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους



War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Πηγή: newsbomb.gr