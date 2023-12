Τι θα δούμε στο ελληνικό Netflix τον Ιανουάριο του 2024 (vids)

Το Netflix είναι πανέτοιμο να φέρει νέο περιεχόμενο στην πλατφόρμα του από την 1η του Ιανουαρίου, με καινούργιες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ και παιχνίδια.

Ο Ιανουάριος έχει αρκετές νέες προσθήκες, ενώ παράλληλα θα φιλοξενήσει και παλιές ταινίες όπως είναι το The Running Man, αλλά και το Under the Tuscan Sun.

Ωστόσο, από τις αρχές του μήνα θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε μια ταινία που βασίζεται σε μία αληθινή ιστορία επιβίωσης. Ο λόγος γίνεται για το Society of the Snow που θα έρθει στις 4 του μήνα, ενώ λίγο αργότερα θα καταφθάσει και η νέα ταινία του Kevin Hart με τον τίτλο Lift.

Προς τα τέλη του Ιανουαρίου θα παίξει και μία νέα σειρά από τον showrunner του Narcos με τον τίτλο Griselda, καθώς και η σειρά ντοκιμαντέρ για τον Μέγα Αλέξανδρο.

Τα Highlights του Netflix για τον Ιανουάριο:

Society of the Snow | 4 Ιανουαρίου

Πρόκειται για μία ιστορία του αεροπορικού δυστυχήματος του 1972 με πρωταγωνιστές μια ομάδα ράγκμπι, η οποία αναγκάστηκε να ζήσει αποκλεισμένη σε πολικές θερμοκρασίες στα βουνά των Άνδεων και να επιβιώσει με ακραίες μεθόδους.

Μάλιστα, ίσως θα θυμάστε την πρώτη δραματοποίηση αυτής της φρικτής αληθινής ιστορίας μέσα από την ταινία Alive που είχε κυκλοφορήσει το 1993 με πρωταγωνιστή τον Ethan Hawke. 20 χρόνια μετά ο J.A. Bayona (Jurassic World: Fallen Kingdom, The Orphanage) σκηνοθετεί και γράφει μια νέα ταινία βασισμένη σε αυτή την ιστορία.

Η πλοκή της ταινίας αναφέρει: Ύστερα από ένα αεροπορικό δυστύχημα στην καρδιά των Άνδεων, οι επιζώντες ενώνουν τις δυνάμεις τους και στηρίζονται ο ένας στον άλλον για να καταφέρουν να επιστρέψουν.

Lift | 12 Ιανουαρίου

Το Life είναι μία ταινία κατασκοπίας με τον Kevin Hart να αναλαμβάνει το ρόλο του Cyrus Whitaker, ενός ληστή, όπου μαζί με την ομάδα του θέλουν να κλέψουν χρυσό τεράστιας αξίας.

Η πλοκή αναφέρει: Μια διεθνής ομάδα ληστών, με αρχηγό τον Σάιρους Γουίτακερ (Κέβιν Χαρτ), προσπαθεί να κλέψει χρυσό αξίας 500 εκατ. δολαρίων από ένα επιβατικό αεροπλάνο στα 40.000 πόδια

Alexander the Great / Alexander: The Making of a God | 31 Ιανουαρίου

Πρόκειται για ένα νέο δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ που θα εστιάζει στη ζωή ενός εκ των δημοφιλέστερων Αρχαίων Ελλήνων, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η σειρά αναμένεται να απαρτίζεται από έξι επεισόδια και στο τιμόνι της βρίσκεται ο Tony Mitchell, ο οποίος στο παρελθόν είχε επιμεληθεί και το The Bible του History Channel.

Η επίσημη περιγραφή αναφέρει: Συνδυάζοντας συνεντεύξεις ειδικών με συναρπαστικές αναπαραστάσεις, αυτό το ντοκιμαντέρ εξερευνά τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέσα από την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας.

Τον ρόλο του Μέγα Αλέξανδρου έχει αναλάβει ο Buck Braithwaite, τον οποίο μπορεί να έχετε δει στο πρόσφατο Fair Play του Netflix, ενώ θα παίξει και στο επερχόμενο Masters of the Air του Apple TV+. Από την άλλη, το ρόλο του Βασιλιά Δαρείου έχει αναλάβει ο Mido Hamada. Στη σειρά θα εμφανιστούν και διάφοροι ειδικοί, όπως για παράδειγμα ιστορικοί και αρχαιολόγοι, μεταξύ των οποίων η καταξιωμένη Ελληνίδα αρχαιολόγος Καλλιόπη Λημναίος-Παπακώστα.

Griselda (Limited Series) | 25 Ιανουαρίου

Το Griselda (Γκριζέλντα) είναι μια νέα σειρά με πρωταγωνίστρια την Sofía Vergara στο ρόλο μιας μητέρας-δολοφόνου, με την ιστορία να βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Griselda Blanco, μιας διαβόητης έμπορου κοκαΐνης από τα ‘70s. Μάλιστα, έρχεται από τον showrunner των Narcos και Narcos: Mexico την σκηνοθετική ομάδα του Eric Newman και τον Andrés Baiz. Ο πρώτος βρίσκεται και στην παραγωγή των έξι επεισοδίων, ενώ ο δεύτερος κάθεται στην καρέκλα του σκηνοθέτη για όλα τα επεισόδια.

Morbius | 1 Ιανουαρίου

Το Netflix ανακοίνωσε ότι πολύ σύντομα θα προσθέσει στην πλατφόρμα του το Morbius με τον Jared Leto στο ρόλο του “Dr. Michael Morbius”.

Η πλοκή της ταινίας αναφέρει: Ένας από τους πιο συναρπαστικούς και διχασμένους χαρακτήρες της Marvel, έρχεται στη μεγάλη οθόνη με τον βραβευμένο με Oscar Jared Leto να μεταμορφώνεται στον αινιγματικό αντιήρωα Michael Morbius. Στην προσπάθειά του να βρει θεραπεία από μια σπάνια αρρώστια του αίματος που απειλεί τη ζωή του, ο Δρ. Morbius επιχειρεί ένα απεγνωσμένο ρίσκο. Ενώ αρχικά φαντάζει ριζοσπαστική επιτυχία την ίδια στιγμή απελευθερώνει μια μυστική δύναμη μέσα του. Θα καταφέρει το καλό να νικήσει το κακό – ή ο Δρ. Morbius θα υποκύψει στις πιο σκοτεινές τους επιθυμίες;

