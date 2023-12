Οι σειρές που «λιώνουν» οι Έλληνες στο Netflix τις ημέρες των εορτών

Ποιες σειρές “λιώνουν” οι Έλληνες στο Netflix για αυτή την εβδομάδα των εορτών; Το Netflix πρόσθεσε νέο περιεχόμενο στην πλατφόρμα του και ναι, η δεκάδα έχει αλλάξει, αφού την πρωτιά στα charts για αυτές τις μέρες έχει το 2ο μέρος από την 6η σεζόν του The Crown.

Τα τελευταία επεισόδια έφτασαν πρόσφατα και φαίνεται ότι ο κόσμος κάθισε να τα δει. Επίσης, στην 2η θέση του top 10 έχουμε μια σειρά που κυκλοφόρησε το 2022 και ονομάζεται The Golden Hour. Την 3η θέση έχει το Yellowjackets, μια σειρά μυστηρίου που έφτασε το 2021 από το Showtime και μετράει μέχρι τώρα 2 σεζόν, ενώ την πεντάδα κλείνουν τα GyeongSeong Creature και My Life with the Walter Boys.

Την 6η θέση του top 10 έχει το My Demon, μια κορεάτικη σειρά που έλαβε τώρα τα νέα επεισόδιά της, ενώ 7ο υπάρχει το The Manny και 8ο το Blood Coast. Στις δύο τελευταίες θέσεις υπάρχουν τα Car Masters: Rust to Riches και World War II From The Frontlines.

Πηγή: unboxholics.com