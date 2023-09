Κι άλλο ρεκόρ έσπασε το Oppenheimer - Έγινε η πιο επιτυχημένη βιογραφική ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου

Χθες Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τελευταία επίσημη μέτρηση η ταινία έγινε η πιο επιτυχημένη βιογραφική στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η εικόνα του Κίλιαν Μέρφι ως «πατέρα της ατομικής βόμβας» φιγουράρει πλέον στην κορυφή του box office, ξεπερνώντας σε εισπράξεις τα 912 εκατ. δολάρια, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «Bohemian Rhapsody».

Το Twitter γράφει: «Η ταινία #Oppenheimer ξεπέρασε τα 912 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box office. Είναι πλέον η βιογραφική ταινία με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών, ξεπερνώντας το "Bohemian Rhapsody"».

Πηγή: iefimerida.gr

#Oppenheimer crossed $912M at the worldwide box office.



It is now the highest grossing biopic of all time, passing 'Bohemian Rhapsody'. pic.twitter.com/b0tj5VLpj2