Η Αθήνα φιλοξένησε τους Ημιτελικούς των International Emmy(R) Awards σε συνεργασία με τη Nova, τη United Media και τον Δήμο Αθηναίων

Για πρώτη φορά, φιλοξενήθηκαν στην Αθήνα δύο Ημιτελικοί Γύροι Κριτικής των InternationalEmmy®Awards, σε συνεργασία με τη Nova, τη United Media και το AthensFilm Office του Δήμου Αθηναίων.

Καθώς η Ελλάδα έχει δοκιμαστεί σκληρά από εκτεταμένες βροχοπτώσεις που οδήγησαν σε πλημμύρες σε πολλές περιοχές της χώρας, οι τρεις διοργανωτές εταίροι, η Διεθνής Ακαδημία, το Athens Film Office, η United Media και η Nova εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες και τους φίλους όλων εκείνων που τόσο τραγικά χάθηκαν κατά τη διάρκεια των φυσικών καταστροφών.

Τα Διεθνή Βραβεία Emmy® επιβραβεύουν τα καλύτερα τηλεοπτικά προγράμματα που παράγονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι οικοδεσπότες Nova, United Media και το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων επιλέχθηκαν από τη Διεθνή Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών για να φιλοξενήσουν τις κριτικές επιτροπές, αποτελούμενες από επαγγελματίες της τηλεόρασης, του κινηματογράφου και της δημιουργικής βιομηχανίας, που θα αναδείξουν τους υποψηφίους για δύο βραβεία: Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας και καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας.

Οι νικητές των 51ων International Emmy® Awards θα ανακοινωθούν στις 20 Νοεμβρίου 2023 στην τελετή απονομής των Βραβείων στη Νέα Υόρκη.

Πρόκειται για τη δεύτερη, κατά συνέχεια, χρονιά που η UnitedMedia, μέλος της United Group, προσκαλείται από την Ακαδημία των Διεθνών Βραβείων Emmy® για να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής και υποβολής υποψηφιοτήτων για την Ημιτελική φάση, μετά και την περσινή εκδήλωση στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας.

Οι φετινοί Ημιτελικοί κορυφώθηκαν με μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο, που συγκέντρωσε λαμπρές προσωπικότητες του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του καλλιτεχνικού χώρου, ισχυροποιώντας τη φήμη της Ελλάδας ως μια αγορά που αναγνωρίζει και αναπτύσσει μεγάλες παραγωγές στον χώρο της τηλεοπτικής ψυχαγωγίας.

Από αριστερά από τα δεξιά: Ο κος Νίκος Σταθόπουλος Πρόεδρος του ΔΣ της Nova και Πρόεδρος της BC Partners, η κα Victoriya Boklag CEO United Group, ο κος Nathaniel Brendel Senior Director, Emmy Judging at The International Academy of Television Arts & Sciences, κα Aleksandra Subotic CEO United Media

Ο Δήμαρχος της Αθήνας, Κώστας Μπακογιάννης, δήλωσε για τη διοργάνωση: «Χάρη στην επιτυχημένη πορεία του AthensFilm Office, που ιδρύθηκε από τον Δήμο Αθηναίων τον Απρίλιο του 2020, η Αθήνα έχει αναπτύξει μία τεράστια δυναμική στη δυνατότητα φιλοξενίας μεγάλων κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών. Η απόφαση της Διεθνούς Ακαδημίας των Emmys να πραγματοποιήσει τον ημιτελικό των International Emmy® Awards στην πόλη μας είναι και η απόδειξη της ενισχυμένης μας θέσης στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη. Είμαι πολύ χαρούμενος που σε συνεργασία με τη Nova φιλοξενήσαμε τη σπουδαία αυτή διοργάνωση, η οποία οπωσδήποτε δεν θα είναι και η τελευταία!»

Ο Nathaniel Brendel, εκπρόσωπος της Διεθνούς Ακαδημίας Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημώντων Emmy, δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφιοτήτων: «Ευχαριστούμε την πόλη της Αθήνας, το AthensFilm Office, τη United Media και τη Novaπου φιλοξένησαν τον Ημιτελικό Γύρο Κριτικής και συνέστησαν τις ομάδες των κριτικών επιτροπών. Αυτό αποτελεί ένα θεμελιώδες κομμάτι του διαγωνισμού των International Emmy® Awards».

Η CEO της United Group, Victoriya Boklag τόνισε:

«ΗφιλοξενίατουΗμιτελικούΓύρουτωνInternationalEmmyγιαδεύτερησυνεχόμενηχρονιά, υπογραμμίζει την προσήλωσή μας στην παροχή κορυφαίου περιεχομένου σε 40 εκατομμύρια θεατές μας σε 8 χώρες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επενδύουμε300 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε περιεχόμενο, 100 εκατομμύρια εκ των οποίων σε παραγωγές, φέρνοντας προστιθέμενη αξία στη βιομηχανία ψυχαγωγίας της Ευρώπης. Εστιάζουμε σε υψηλής ποιότητας πρωτότυπο περιεχόμενο σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, κι αυτό κάνει τη United Group να ξεχωρίζει. Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που συνεισφέρουμε στον ζωντανό πολιτιστικό τομέα της Ελλάδας, μέσω μιας ακόμα επιτυχημένης συνεργασίας με τα Διεθνή Βραβεία Emmy®. Η Ελλάδα είναι στρατηγικά κομβική χώρα για τη United Group, στην οποία επενδύσαμε έως τώρα 1,8 δισ. ευρώ. Συνεχίζουμε δυναμικά, για να ολοκληρώσουμε έως το 2027 το ανακοινωθέν πρόγραμμά μας, ύψους 2 δισεκατομμυρίων, εκ των οποίων τα 400 εκατομμύρια έχουν ήδη επενδυθεί. Ενώ είμαστε χαρούμενοι για τα επιτεύγματά μας, δεν μπορούμε να εκφράσουμε τη χαρά μας. Όλοι εμείς στη United Group είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι για τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν στην χώρα. Η United Group στέκεται ενεργά δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη και για το σκοπό αυτό η Nova ξεκίνησε ένα πρόγραμμα αρωγής 1 εκατομμυρίου για τις πληγείσες περιοχές».

Από αριστερά από τα δεξιά: Ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων κος Βασίλης-Φοίβος Αξιώτης, η κα Κική Σιλβεστριάδου CEO Nova Media, η κα Aleksandra Subotic CEO United Media, η κα Victoriya Boklag CEO United Group, ο κος Nathaniel Brendel Senior Director, Emmy Judging at The International Academy of Television Arts & Sciences.