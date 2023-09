Το Disney Plus κάνει προσφορά συνδρομής με 1,99 ευρώ τον μήνα

Το Disney Plus θέλει να ξεκινήσει δυναμικά τη νέα τηλεοπτική σεζόν με μια καινούργια προσφορά που αξίζει να τσεκάρετε και να παρακολουθήσετε το ολόφρεσκο περιεχόμενο των Pixar, Disney, Marvel Studios, Star Wars, National Geographic και άλλα πολλά.

Για αυτόν τον μήνα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα θα μπορείτε να εγγραφείτε με κόστος €1.99/ μήνα για τρεις μήνες. Συγκεκριμένα, η προσφορά "τρέχει" από σήμερα 6 Σεπτεμβρίου έως τις 20 Σεπτεμβρίου και ισχύει τόσο για νέους όσο και για συνδρομητές που θα κάνουν επανέναρξη.

Οι συνδρομητές θα έχουν πρόσβαση στο αγαπημένο σε όλους περιεχόμενο της The Walt Disney Company και θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις πιο πρόσφατες αλλά και επερχόμενες κυκλοφορίες, όπως την τελευταία σειρά από το σύμπαν του Star Wars, «Ahsoka», τη νέα live-action εκδοχή της ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα», την ταινία «Φύλακες του Γαλαξία 3» από τα Marvel Studios, την τελευταία ταινία της Pixar «Στο Στοιχείο τους», καθώς και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας όπως η σειρά «The Bear», παραγωγής FX, τη σειρά «Only Murders in the Building», «The Kardashians» και πολλές ακόμη.

Η προσφορά θα υπάρχει για το διάστημα αυτό στην σελίδα www.disneyplus.com.

Πηγή: unboxholics.com