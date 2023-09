Επιστρέφει το Survivor στον ΣΚΑΪ - Παρουσιαστής ξανά ο Λιανός

Τηλεοπτική σεζόν χωρίς ριάλιτι σόου γίνεται; Δεν γίνεται! Έτσι λοιπόν τα προγράμματα που οι τηλεθεατές στήριξαν θα επιστρέψουν ενώ τα κανάλια έχουν στην φαρέτρα τους και νέα σόου με άρωμα εξωτερικού και φορμάτ πετυχημένα.

Στον ΣΚΑΪ το πρώτο μισό της τηλεοπτικής σεζόν θα δούμε το «I’m a celebrity… get me out of here». Πρόκειται για ένα βραβευμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 15 χώρες διεθνώς. Διάσημοι Έλληνες θα δοκιμάσουν τα όρια τους σε μια περιπέτεια άνευ προηγουμένου.

Θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον άνετο τρόπο ζωής τους για να διαγωνιστούν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι επιβίωσης στην καρδιά της ζούγκλας. Για να εξασφαλίσουν την καθημερινή τους επιβίωση θα πρέπει να δοκιμαστούν σε ακραίες προκλήσεις, να έρθουν αντιμέτωποι με οριακές αποφάσεις ακόμα και ανατριχιαστικές δοκιμασίες. Σε αυτές τις δοκιμασίες και τη δύσκολη διαβίωση κάποιοι θα κάνουν φίλους και άλλοι θα δημιουργήσουν εχθρούς.

Αφού ολοκληρωθεί το «I’m a celebrity… get me out of here» τη σκυτάλη για το δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν θα πάρει το αγαπημένο σόου επιβίωσης, το Survivor. Αν και ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν θα βγει η κλασσική εκδοχή με Διάσημους και Μαχητές ή μια νέα All Star εκδοχή, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Γιώργος Λιανός θα βρεθεί στο τιμόνι της παρουσίασης.

Τέλος όπως έχει γίνει ήδη γνωστό επιστρέφει το My Style Rocks με τον ΣΚΑΪ να παίρνει τα δικαιώματα από τον παραγωγό Ατζούν Ιλιτζαλί προκειμένου να το κάνει εσωτερική παραγωγή και με στόχο να προβληθεί όλη τη χρονιά προκειμένου να καλυφθεί το κενό του Νίκου Μουτσινά. Στην κριτική επιτροπή φέτος θα έχουμε την προσθήκη της Σοφίας Χατζηπαντελή, η οποία θα πάρει τη θέση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.

