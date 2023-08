Τα must-have gadgets στις διακοπές σου

8 προτάσεις σε gadgets για τις καλοκαιρινές σου διακοπές.

Οι καλοκαιρινές σου διακοπές πλησιάζουν με εσένα ήδη να έχεις μπει σε ρυθμούς χαλάρωσης, διάθεση εξερεύνησης και επιθυμία για δημιουργία ξεχωριστών αναμνήσεων! Προκειμένου να τα κάνεις όλα αυτά, σου φτιάξαμε μια λίστα με 8 must have επιλογές σε gadgets τα οποία θα σταθούν στο πλευρό σου σε κάθε σου περιπέτεια! Από τη λήψη εκπληκτικών εναέριων λήψεων έως τη διατήρηση της σύνδεσης και της φόρτισης, αυτοί οι απαραίτητοι ταξιδιωτικοί σύντροφοι θα σας εξασφαλίσουν ομαλές και απολαυστικές διακοπές.

1. Withings Scanwatch Horizon

Μπορεί να φορεθεί άνετα από το πρωί στην παραλία μέχρι τη βραδινή σου βόλτα για κοκτέιλ σε κάποιο όμορφο μπαρ στο νησί. Είτε με μαγιό είτε με κάποιο λινό κοστούμι, το smartwatch αυτό θα τραβήξει όλα τα βλέμματα γύρω σου. Πέρα από κομψό και πανέξυπνο το Withings Scanwatch Horizon είναι το πρώτο υβριδικό έξυπνο ρολόι που σαρώνει συνεχώς ζωτικές παραμέτρους για τον εντοπισμό παθήσεων της καρδιακής υγείας και τη βελτίωση της συνολικής φυσικής κατάστασης. Οι προηγμένες δυνατότητες παρακολούθησης της υγείας σου, το καθιστούν απαραίτητο gadget για τις καλοκαιρινές σου περιπέτειες. Μιλάμε για ένα εκπληκτικό smartwatch με μεγάλη διάρκεια μπαταρίας και αυτονομία έως 30 ημέρες. Και για να μην αγχώνεσαι, σου λέμε ότι είναι αδιάβροχο και υπάρχει και η δυνατότητα να αλλάζεις τα λουράκια του.

2. Garmin Fenix 7X Solar

Εάν είσαι λάτρης των καλοκαιρινών περιπετειών και εξερευνήσεων τότε το Garmin Fenix 7X Solar Slate είναι το ιδανικό gadget. Με πλοήγηση GPS, τοπογραφικούς χάρτες και δυνατότητες ηλιακής φόρτισης είναι πραγματικά ένας… «ελβετικός σουγιάς» διαθέσιμος πάντα στο χέρι σου. Διαθέτει ανθεκτική και αθλητική σχεδίαση με φωτεινή Always-On ευανάγνωστη στον ήλιo οθόνη τεχνολογίας MIP (280 x 280) και ενισχυμένο γυαλί PowerGlass™. Είναι σκληροτράχηλο και κατασκευασμένο να αντέχει σε ακραίες συνθήκες ενώ διαθέτει αυτονομία μπαταρίας έως και 122 ώρες με GPS! Θα σε συντροφεύσει στο κολύμπι σου και τις καταδύσεις σου μέχρι στην πεζοπορία και ποδηλασία στο βουνό!

3. NAUTICA Sea Scooter Navtech I

Έφτασε η στιγμή για την απόλυτη υποθαλάσσια περιπέτεια! Το Navtech I είναι ένα αξιόπιστο υποβρύχιο σκούτερ της Nautica που θα σου χαρίσει ξεχωριστές εμπειρίες στα καλοκαιρινά σου μπάνια. Πιάνει ταχύτητες έως 7km/h, μπορεί να καταδυθεί σε βάθος 40 μέτρων, διαθέτει αυτονομία μπαταρίας 90 λεπτών και μπορείς να το χειριστείς με εξαιρετική ακρίβεια. Επίσης, εάν δεν σου φτάνουν τα 90 λεπτά δεν χρειάζεται να περιμένεις για να φορτίσει, καθώς υπάρχει και άλλη μπαταρία την οποία μπορείς να αλλάξεις εύκολα.

4. Sentio Σετ Φουσκωτή Σανίδα SUP 3.2m

Το SUP είναι ένας γαλήνιος και αναζωογονητικός τρόπος για να απολαύσεις τα καταπράσινα ή γαλαζοπράσινα νερά μιας ελληνικής παραλίας. Σου προτείνουμε το SUP της SENTIO με μέγιστο φορτίο τα 150kg, πτερύγια ακριβείας, εύκολη συντήρηση και βάρος 8.5kg. Αποτελεί μια value for money επιλογή για εσένα που αγαπάς τη θάλασσα και θέλεις να περνάς αρκετές ώρες στο νερό.

5. Segway Ninebot KickScooter MAXG30 II

Κάντο εικόνα. Έχεις κατέβει στο νησί και δεν έχεις μεταφορικό μέσο αλλά ούτε και ψήνεις να νοικιάσεις αυτοκίνητο ή μηχανή. Ξεχνάμε προφανώς τη γουρούνα. Ο ιδανικός σου σύμμαχος θα είναι ένα ηλεκτρικό πατίνι! Σου προτείνουμε το Ninebot KickScooter MAXG30 II της Segway! Με κινητήρα ισχύς 350W, μέγιστη ταχύτητα τα 25χλμ/ώρα, ECO Mode τεχνολογία, μέγιστη αυτονομία τα 65km και χρόνο φόρτισης έως 6 ώρες, αποτελεί την ιδανική λύση για να εξερευνήσεις από άκρη προς άκρη το νησί.

6. DJI Mini 3 Fly More

Αλλάζοντας είδος, πάμε στο τρομερό drone DJI Mini 3 Fly More. Είναι μια εξαιρετική επιλογή για να καταγράψεις τοπία και μέρη από ψηλά σε βίντεο υψηλής ποιότητας. Διαθέτει έξυπνες λειτουργίες πτήσης και εύχρηστα χειριστήρια που το καθιστά απολύτως εύκολο στη χρήση ακόμη και για αρχάριους. H εμβέλεια μετάδοσης χωρίς παρεμβολές αγγίζει ακόμα και τα 6 χιλιόμετρα. Φοράει την Intelligent Flight Battery των 2.453 mAh, η οποία θα σου εξασφαλίσει μέγιστο χρόνο πτήσης έως και 38 λεπτά.

7. Cellularline Powerbank 20000 mAh

Στην εποχή των smartphones και των gadgets το να διαθέτεις ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε άμεση φόρτιση είναι… χρυσός! Το Cellularline Powerbank 20000 mAh είναι η ιδανική λύση στην ιδανική τιμή! Χάρη στις 2 θέσεων θύρες φόρτισής του, μπορείς να φορτίζεις πολλές συσκευές ταυτόχρονα.

8. Ugreen 1xUSB & 3xUsb-C PD

Τέλος, αφήσαμε το πιο πρακτικό εργαλείο. Το Ugreen 1xUSB & 3xUsb-C PD αποτελεί τον ιδανικό τρόπο να φορτίσεις έως και τέσσερις συσκευές ταυτόχρονα. Διαθέτει λειτουργία γρήγορης φόρτισης, μοντέρνα σχεδίαση και μεταξύ άλλων είναι συμβατός με MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro , iPad Air, iPad Mini 6, iPhone 14/13/12/11, Dell XPS 13, Inspiron 3793, ASUS Zenbook S UX391, HP ENVY 13, EliteBook x360, Lenovo ThinkPad X1, Yoga C940, IdeaPad S940, Galaxy S22/S21/S20/Note 20, Galaxy Tab S8, Google Pixel και πολλά άλλα!