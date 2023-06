Έπεσε το Black Mirror από την κορυφή του Netflix - Ποια σειρά βλέπουν οι περισσότεροι στην Ελλάδα

Το Netflix συνεχίζει να φέρνει νέο περιεχόμενο στην πλατφόρμα του και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το Top 10 των trends να αλλάζει σχεδόν κάθε εβδομάδα.

Το Black Mirror βρισκόταν στην 1η θέση με την 6η σεζόν του, από τότε που κυκλοφόρησε, αλλά μόλις έπεσε στην 2η θέση και τη θέση του πήρε μια ολοκαίνουργια μίνι σειρά.

Πιο συγκεκριμένα, το Sleeping Dog κατέκτησε τώρα την κορυφή της υπηρεσίας και φαίνεται ότι οι Έλληνες απολαμβάνουν αυτό το γερμανικό δράμα μυστηρίου. Στην 2η θέση βρίσκονται τα νέα επεισόδια του Black Mirror όπως είπαμε προηγουμένως, ενώ την 3η θέση των trends έχει το Glamorous. Στην 4η και 5η θέση βρίσκουμε τα King the Land και Catching Killers.

Τα νέα επεισόδια του Never Have I Ever είναι τώρα στην 6η θέση, ενώ στην 7η συναντάμε το Fake Profile. Το Outlander επέστρεψε στο Netflix με τη νέα σεζόν του και «κάθεται» 8ο στην κατάταξη, ενώ το Top 10 κλείνουν τα Our Planet II και Arnold αντίστοιχα.

Οι δημοφιλέστερες σειρές του Netflix γι’ αυτή την περίοδο:

1. Sleeping Dog

2. Black Mirror

3. Glamorous

4. King the Land

5. Catching Killers

6. Never Have I Ever

7. Fake Profile

8. Outlander

9. Our Planet II

10.Arnold

Πηγή: unboxholics.com