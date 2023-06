Το Red Bull Dance Your Style στο Δημοτικό Θέατρο το Σάββατο (15/6)

Το Red Bull Dance Your Style θα διεξαχθεί το Σάββατο (15/6) στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει κανείς για τον διαγωνισμό ώστε να ψηφίσει τους αγαπημένους του χορευτές με τα ιδιαίτερα dance styles τους.

Το street dance, ή αλλιώς ο χορός του δρόμου, είναι μέρος της ευρύτερης καλλιτεχνικής υποκουλτούρας του hip-hop, βασισμένη σε είδη χορού τα οποία αναπτύχθηκαν στον δρόμο. Τα πρώτα είδη street style χορού ήταν, το breakdance ή αλλιώς B-boying ένα είδος χορού που αποτελείται από τέσσερα στοιχεία το toprock, downrock, power moves και freezes.

Λίγα λόγια για το hip hop

Το Hip Hop είναι ένα κίνημα καλλιτεχνικής υποκουλτούρας το οποίο δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 70’. Τα στοιχεία από τα οποία απαρτίζεται είναι τα εξής:

· Breakdancing

· MCing

· Graffiti

· Rap

· DJing

· Beatbox

· Street dance

Οι 16 χορευτές που θα βρεθούν στο Red Bull Dance Your Style θα παρουσιάσουν τις τρομερές κινήσεις τους μέσα από battles 1vs1. Ποια είναι όμως τα είδη χορού που ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει και θα κληθεί να ψηφίσει από κοντά;

Popping: προήλθε από το Fresno της California στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και του 1970. Είναι ένας χορός που βασίζεται στην τεχνική της γρήγορης σύσπασης και χαλάρωσης των μυών για να προκαλέσει τράνταγμα στο σώμα του χορευτή, που αναφέρεται ως Pop ή Hit και περιέχει τεχνικές όπως Robot και Waving Tutting.

Locking: η αρχή του ανιχνεύεται στον Don Campell Lock. Βασίζεται σε γρήγορες και ξεχωριστές κινήσεις του βραχίονα και του χεριού, σε συνδυασμό με τα πιο χαλαρά ισχία και τα πόδια. Οι κινήσεις είναι γενικά μεγάλες και υπερβολικές ενώ χορεύονται σε ρυθμούς Funk μουσικής όπως James Brown.

Αργότερα με την εξέλιξη της μουσικής εντάσσονται στα Street Styles και το house dance που είναι ένας κοινωνικός χορός που κυριάρχησε κυρίως στη μουσική που έχει ρίζες στις λέσχες του Σικάγο και της Νέας Υόρκης. Τα κυριότερα στοιχεία του χορού House περιλαμβάνουν "Footwork", "Jacking" και "Lofting"με τις κινήσεις του να είναι προσανατολισμένες στα πόδια και στον χαλαρό κορμό.

Waacking/Punking: είναι μια μορφή χορού που δημιουργήθηκε στα κλαμπ του Λος Άντζελες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και οι κινήσεις του ήταν κυρίως με τα χέρια όπως τα Drills και τα Flicks. Oνομάστηκε Punking από τη συμπεριφορά των χορευτών, οι οποίοι την ώρα που χόρευαν έπαιρναν διάφορες εκφράσεις με το πρόσωπο τους αλλά επειδή δεν ήθελαν να σχετίζονται με τους Punks εκείνης της εποχής επικράτησε ο όρος Waacking.

Vogue: είναι ένας πολύ στιλιζαρισμένος σύγχρονος χορός που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και προέρχεται από το Χάρλεμ της δεκαετίας του 1960. Έγινε ευρέως γνωστό όταν παρουσιάστηκε στο τραγούδι και το videoclip της Madonna "Vogue" (1990) και όταν παρουσιάστηκε στο ντοκιμαντέρ του 1990, Paris Burning (το οποίο κέρδισε το βραβείο Grand Jury). Στη σύγχρονη μορφή του, ο χορός αυτός έχει γίνει ένα παγκόσμιο φαινόμενο που συνεχίζει να εξελίσσεται τόσο στιλιστικά όσο και δημογραφικά.

Krump: είναι ένας χορός δρόμου δημοφιλής στις Ηνωμένες Πολιτείες, που χαρακτηρίζεται από ελεύθερη, εκφραστική, υπερβολική και εξαιρετικά ενεργητική κίνηση. Οι νεαροί που άρχισαν να χορεύουν krump, θεώρησαν τον χορό ως έναν τρόπο να ξεφύγουν από τη ζωή των συμμοριών και "να απελευθερώσουν θυμό, επιθετικότητα και απογοήτευση, με μη βίαιο τρόπο".

Dancehall: πήρε το όνομά του από αίθουσες χορού τζαμαϊκανών στις οποίες παίζονταν δημοφιλείς ηχογραφήσεις από τα τοπικά συγκροτήματα και είναι παραδοσιακός χορός της Τζαμάικα.

Το Hip Hop στην Ελλάδα

To πρώτο official event στην Ελλάδα ήταν το King of Greece 2vs2 Break Battle το 2000 και ακολούθησε το 2001 το Battle of the Year Ηellenique Eliminations, qualifier τoυ πιο παλιού διαγωνισμού Breakdance στον κόσμο (1990), στο Περιστέρι της Αθήνας στο θέατρο Φοίνικας.

Από τις πρώτες ομάδες breakdance στην Ελλάδα ήταν οι Freakstyle Rockers, Inner City Breakers, Οld School Breakers και οι Total Reality, ενεργά μέλη των οποίων είναι ο bboy Pyroh και John Wane, που εμφανίστηκαν το 2000 έτος ορόσημο για την εμφάνιση των street styles στην Ελλάδα. Aυτή τη στιγμή η street style σκηνή στην Ελλάδα βιώνει μεγάλη ανάπτυξη, καθώς διοργανώνονται ολοένα και περισσότερα events τα οποία προάγουν τη συγκεκριμένη μορφή τέχνης. Οι ομάδες χορού καθώς και οι μεμονωμένοι χορευτές (solo) πληθαίνουν και με τη συμμετοχή τους σε διεθνείς διαγωνισμούς σιγά σιγά βάζουν και τη χώρα μας στον παγκόσμιο χάρτη αυτής της κουλτούρας .

Το Σάββατο, 24 Ιουνίου, ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να τα δει όλα αυτά από κοντά στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά στις 18.30.

Το Red Bull Dance Your Style έρχεται!