Αυτό είναι το Top 10 των δημοφιλέστερων σειρών του Netflix στην Ελλάδα 

Το Netflix έφερε νέο περιεχόμενο στην πλατφόρμα του και αυτό είχε πως αποτέλεσμα η δεκάδα των trending σειρών να αλλάξει.

Μια πολύ επιτυχημένη σειρά έφτασε με την 4η σεζόν πριν από λίγες μέρες και κατάφερε πολύ γρήγορα να σκαρφαλώσει στην πρώτη θέση του Top 10.

Πιο συγκεκριμένα, το Never Have I Ever βρίσκεται στην κορυφή της υπηρεσίας στη χώρα μας με την 4η σεζόν της, η οποία είναι και τελευταία όπως γνωρίζουμε εδώ και καιρό. Την 2η θέση έχει επίσης το φινάλε του Manifest που αγαπήθηκε ιδιαίτερα και στην Ελλάδα, ενώ την 3η θέση έχει το Fake Profile μια νέα δραματική σειρά. Το Arnold βρίσκεται 4ο στα trends, που εξιστορεί τη ζωή του θρυλικού ηθοποιού, Arnold Schwarzenegger. Επίσης, ο Schwarzenegger κλείνει και την πεντάδα με τη νέα σειρά Fubar.

Το Valeria έχει την 6η θέση, ενώ στη συνέχεια βλέπουμε το New Amsterdam στην 7η, το Vortex στην 8η, το The Days στην 9 και τέλος το BloodHounds.

Το Top 10

1. Never Have I Ever

2. Manifest

3. Fake Profile

4. Arnold

5. Fubar

6. Valeria

7. New Masterdam

8. Vortex

9. The Days

10. BloodHounds