Eurovision 2023: Η έκπληξη εν αναμονή των αποτελεσμάτων – Επέστρεψε με ένα Φαντασμαγορικό σόου ο Σαμ Ράιντερ

Έτσι, εκτός από τους περσινούς νικητές, τους Ουκρανούς Kalush Orchestra, στην σκηνή της Λίβερπουλ Αρένα είδαμε και την περσινή συμμετοχή της Μεγάλης Βρετανίας.

Συγκεκριμένα, ο Σαμ Ράιντερ επέστρεψε στον διαγωνισμό χαρίζοντας ένα φαντασμαγορικό σόου εν αναμονή των αποτελεσμάτων ερμηνεύοντας για ακόμη μια φορά το «Space Man», ένα τραγούδι που μιλά για συμπερίληψη, προσβασιμότητα και ίσες ευκαιρίες.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Ρότζερ Τέιλορ των Queen, 70 ετών, επέστρεψε στο πλάι του Σαμ Ράιντερ παίζοντας ντραμς στο συγκεκριμένο κομμάτι.

The UK's entry from last year, Sam Ryder, gracing the Eurovision stage once more with another anthemic song 🎸 #Eurovision pic.twitter.com/TblEAbZ23B