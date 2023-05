Eurovision 2023: Σαρωτική η Loreen με το «Tattoo» - Το απόλυτο φαβορί για τη νίκη

Εντυπωσίασε στον Τελικό της Eurovision 2023 η Loreen, που εκπροσωπεί τη Σουηδία και επιστρέφει στον διαγωνισμό, έντεκα χρόνια μετά τη νίκη της το 2012, στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν,

Υπενθυμίζεται ότι η τραγουδίστρια με καταγωγή από το Μαρόκο κέρδισε για λογαριασμό της Σουηδίας το 2012, συγκεντρώνοντας 372 βαθμούς με το αξέχαστο "Euphoria".

Έντεκα χρόνια μετά, επιστρέφει στην οικογένεια της Eurovision με το τραγούδι "Tattoo", το οποίο κάνει πάταγο. Η Loreen τα πήγε περίφημα και πήρε τεράστιο χειροκρότημα από το στάδιο και στον Α' Ημιτελικό της Τρίτης. Αποτελεί το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τη νίκη στον φετινό διαγωνισμό.

You're stuck on me like a tattoo-hoo-hooooo! 🇸🇪 #Eurovision pic.twitter.com/3hs0zFfZm7