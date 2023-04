Με ποιες σειρές «λιώνουν» σήμερα στο Netflix οι Έλληνες - Αλλαγή στην κορυφή

Το Netflix ανανέωσε με νέο περιεχόμενο την πλατφόρμα του και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα επιτυχημένο σόου του να πέσει από την πρώτη θέση των trends, την οποία είχε για αρκετές εβδομάδες.

Ο λόγος γίνεται για το The Night Agent, που σάρωσε από τότε που έγινε διαθέσιμο και μπήκε πολύ γρήγορα ανάμεσα στις 10 κορυφαίες σειρές όλων των εποχών της υπηρεσίας. Ωστόσο, τώρα ήρθε η… “Διπλωμάτισσα” και το έριξε από το νούμερο 1 των trendings.

Πιο συγκεκριμένα, το The Diplomat ή αλλιώς η Διπλωμάτισσα βρίσκεται τώρα στην κορυφή του Netflix στην Ελλάδα και φαίνεται ότι κέρδισε τις καρδιές του κοινού πολύ γρήγορα. Μετά το εν λόγω πολιτικό θρίλερ, την πεντάδα κλείνουν τα Welcome to Eden, Rough Diamonds, Beef και The Night Agent.

Στην 6η θέση βρίσκεται το The Marked Heart, στην 7η το The Blacklist με τα νέα επεισόδιά του, στην 8η το Workin’ Moms, στην 9η τα θρυλικά Φιλαράκια και τη 10η θέση έχει το Obsession.

Οι δημοφιλέστερες σειρές του Netflix στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή:

1. The Diplomat

2. Welcome to Eden

3. Rough Diamonds

4. Beef

5. The Night Agent

6. The Marked Heart

7. The Blacklist

8. Workin’ Moms

9. FRIENDS

10. Obsession