Οι νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix μέχρι το Πάσχα

Σειρές και ταινίες για μικρούς και μεγάλους φέρνει η Μεγάλη Εβδομάδα στο Netflix. Την προσοχή μας αξίζουν οι ταινίες Seven Kings Must Die και Phenomena στις 14 Απριλίου.

Οι μικροί θεατές, στην ανάπαυλά τους από το σχολείο μπορούν να απολαύσουν τη δεύτερη σεζόν του The Boss Baby: Back in the Crib.

Πεθερά απ' την Κόλαση: Σεζόν 2 (Smother-in-Law: Season 2)

Κυκλοφορεί 12 Απριλίου

Μετά τη φυλακή, η Ιζαντίρ επιστρέφει στην ακόμα μεγαλύτερη οικογένειά της και σε νέους φίλους κι εραστές συνεχίζοντας να προκαλεί προβλήματα στον Κάρλος και στην Αλίσε.

Florida Man

Κυκλοφορεί 13 Απριλίου

Ένας ντροπιασμένος και χρεωμένος αστυνομικός επιστρέφει στη Φλόριντα για μια σκοτεινή αποστολή που τον παρασύρει σ’ ένα άγριο και θανατηφόρο κυνήγι θησαυρού.

Εμμονή (Obsession)

Κυκλοφορεί 13 Απριλίου

Η σχέση ενός αξιοσέβαστου χειρουργού από το Λονδίνο με την αρραβωνιαστικιά του γιου του μετατρέπεται σε ερωτικό πάθος που απειλεί να αλλάξει τη ζωή τους για πάντα.

Queenmaker

Κυκλοφορεί 14 Απριλίου

Ένα καταξιωμένο στέλεχος ενός ομίλου στηρίζει την εκστρατεία μιας δικηγόρου πολιτικών δικαιωμάτων για τη δημαρχία, ενώ επιδιώκει να καταστρέψει τον πρώην εργοδότη της.

-Ταινίες του Netflix

Κωδικό Όνομα: Πολωνία (Operation: Nation)

Κυκλοφορεί 12 Απριλίου

Ένα μέλος μιας εθνικιστικής ομάδας στη Βαρσοβία ζει έναν απαγορευμένο έρωτα με μια παθιασμένη, αριστερή ακτιβίστρια, που οδηγεί σε μια σειρά από εκπληκτικά γεγονότα.

Βασίλισσες σε Φυγή (Queens on the Run)

Κυκλοφορεί 14 Απριλίου

Τέσσερις κολλητές, παρέα με το νέο τους κοτοπουλάκι, κάνουν επιτέλους το οδικό ταξίδι που σχεδίαζαν από το σχολείο. Θα καταφέρουν να μείνουν μακριά από μπελάδες;

Οι Επτά Βασιλιάδες Πρέπει να Πεθάνουν (Seven Kings Must Die)

Κυκλοφορεί 14 Απριλίου

Στον απόηχο του θανάτου του βασιλιά Εδουάρδου, ο Ούτρεντ κι οι σύντροφοί του περιπλανώνται σε ένα κατακερματισμένο βασίλειο με την ελπίδα να ενώσουν επιτέλους την Αγγλία.

Φαινόμενα (Phenomena)

Κυκλοφορεί 14 Απριλίου

Τρεις μεσήλικες γυναίκες που ερευνούν παραφυσικά συμβάντα δοκιμάζονται, όταν ο ηγέτης τους, ο πατήρ Πιλόν, εξαφανίζεται. Εμπνευσμένο από την αληθινή Ομάδα Χέπτα.

-Ντοκιμαντέρ του Netflix

Ανθρωποκυνηγητό: Η Βομβιστική Επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστόνης (American Manhunt: The Boston Marathon Bombing)

Κυκλοφορεί 12 Απριλίου

Αρχειακό υλικό, ανατριχιαστικές αναπαραστάσεις και αποκλειστικές συνεντεύξεις ρίχνουν νέο φως σε μια τραγωδία και σε δύο αδέλφια που βύθισαν μια πόλη στον τρόμο.

-Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix



CoComelon: Σεζόν 8 (CoComelon: Season 8)

Κυκλοφορεί 10 Απριλίου

Η διασκέδαση συνδυάζεται με τη μάθηση σε αυτήν την κατάλληλη για παιδιά συλλογή με γνώριμες μελωδίες όπως τα Yankee Doodle, Skip to My Lou και Hokey Pokey.

Αρχηγός από Κούνια: Μπόμπιρας Ξανά!: Σεζόν 2 (The Boss Baby: Back in the Crib: Season 2)

Κυκλοφορεί 13 Απριλίου

Μετά την αποχώρησή τους από την Μπόμπιρες AE, ο Αρχιμπόμπιρας και η Τίνα φτιάχνουν νέα εταιρεία για μια ανεκμετάλλευτη αγορά: τα «ζόρικα» μωρά που αγαπιούνται δύσκολα.