Το πρόμο-υπερπαραγωγή του «North America Tour 2023» τους στην Αμερική (pics,vid)

Mε ένα κινηματογραφικό-fashion βίντεο, και με την υπογραφή του Steven Airth, ανακοίνωσαν και επίσημα, το «North America Tour Μay-June 2023» τους, o Πάνος Καλίδης, ο Βασίλης Δήμας, και η Evgenia!

Οι τρεις καλλιτέχνες, μην κρύβοντας τον ενθουσιασμό τους, για την καλλιτεχνική τους αυτή συνύπαρξη, παράλληλα, μετέφεραν και όλη τους την ενέργεια, μέσα από τα φωτογραφικά κλικ, του Θωμά Μπαχτσόγλου! Παρουσιάζοντάς μας, ένα πρόμο-υπερπαραγωγή, που κλέβει την παράσταση!

Με μότο τους, το «Pame Bouzoukia Greek Style», και παρουσιάζοντας, το πιο αυθεντικό λαϊκό πρόγραμμα διασκέδασης, σε γλέντι αλά ελληνικά, μέχρι τελικής πτώσεως, ο Πάνος Καλίδης, με τον Βασίλη Δήμα και την Evgenia, ετοιμάζονται πυρετωδώς, για την μεγάλη περιοδεία τους, στην Αμερική και στον Καναδά.



Από τα μέσα Μαΐου και για έναν ολόκληρο μήνα, οι τρεις ερμηνευτές, μαζί με full μπάντα από Ελλάδα, και υπό την άριστη διοργάνωση της εταιρίας «Media One», θα οργώσουν την Αμερική, από άκρη σε άκρη, κάνοντας μοναδικές live εμφανίσεις, για τους ομογενείς, που είναι ήδη sold out, και που θα προκαλέσουν «καύσωνα» κεφιού!



Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής-διασκεδαστής, Πάνος Καλίδης, που χρόνια τώρα, σαρώνει στις live εμφανίσεις του, ενώνει τις δυνάμεις του, με τον μοναδικό onstage Βασίλη Δήμα, που οι επιτυχίες του, αγγίζουν εκατομμύρια views στο Youtube, και μαζί με την εκρηκτική Evgenia, που ξεχωρίζει στην Ελλάδα με τα τραγούδια της, υπόσχονται για τους Έλληνες της Αμερικής, ότι πιο πρωτόγνωρο και αυθεντικά, ελληνικό!



Ένα από τα πιο οργανωμένα tour στην Αμερική, με πάρα πολλές, πόλεις-σταθμούς, όπως οι, Vancouver, New York, Boston , Los Angeles, Chicago, Cleverland, Miami, Florida, Atlanta, Toronto, New Port Richey κ.α, με τον Πάνο Καλίδη, τον Βασίλη Δήμα και την Evgenia, να ετοιμάζουν πολλές εκπλήξεις on stage, στο «North America Tour Μay-June 2023»!