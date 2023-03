Πλήθος επωνύμων στο «Mega PMU Congress» με συγκλονιστικές εξομολογήσεις από Παλιοσπύρου-Τριφύλλη-Ιωαννίδου

Με μεγάλη λαμπρότητα, συγκίνηση, ηχηρές εξομολογήσεις ζωής, από τις ομιλίες της Ιωάννας Παλιοσπύρου, της Βάσιας Τριφύλλη, της Μαρίας Ιωαννίδου, της Ρεγγίνας Μακέδου, και πλήθος επωνύμων, ολοκληρώθηκε το πρώτο παγκόσμιο τριήμερο συνέδριο στην Ελλάδα, με τίτλο «Mega PMU Congress», Permanent make up και Medical Tattoo, που διοργάνωσε η International Master Permanent Make Up, και δασκάλα, Πέγκυ Κίρκου.

Εκατοντάδες experts από όλο τον κόσμο, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της, «πλημμυρίζοντας» γνωστό ξενοδοχείο των Αθηνών, και απολαμβάνοντας στο έπακρον, τις παρουσιάσεις, τις νέες μεθόδους, αλλά και εμπειρίες γυναικών, που βίωσαν τον καρκίνο, ή είχαν κάποιο ατύχημα, που άφησε σημάδια στο σώμα τους, και που με την βοήθεια του Medical tattoo, έχουν την δυνατότητα, να τα «γιατρέψουν», στο αισθητικό κομμάτι.



Συγκλονιστικές ήταν οι εξομολογήσεις, τόσο της Ιωάννας Παλιοσπύρου, που για ώρες παρακολούθησε το συνέδριο, αφηγήθηκε, την δική της περιπέτεια, που άλλαξε την ζωή της, και πιο όμορφη, λαμπερή και δυνατή από ποτέ, έστειλε τα ηχηρά μηνύματα αισιοδοξίας και δύναμης, σε όλες τις γυναίκες. Όπως αντίστοιχα έκανε και Βάσια Τριφύλλη αλλά και η Μαρία Ιωαννίδου, όπου βρέθηκαν ως speakers, στην ενότητα, «στήθος και καρκίνος του μαστού», έχοντας το, βιώσει και οι ίδιες.



Η Βάσια Τριφύλλη, με το γνωστό χιούμορ και αυτοσαρκασμό της, καταχειροκροτήθηκε, με τα όσα εξομολογήθηκε:

«Ας πούμε ότι είμαι μία πρώην καρκινοπαθής. Μεγάλη κουβέντα δεν λέω, μεγάλη μπουκιά τρώω. Γιατί ο καρκίνος είναι και μ@@@κας. Μπορεί να πει, ά με κοροιδεύει η Τριφύλλη, κάτσε να κάνω μία βόλτα ξανά από εκεί. Έσωσα και τα δύο μου τα βυζάκια, δεν μπορώ να πω ψέματα. Δεν έχω καμία ουλή, δεν θα επιβαρύνω εδώ την επιχείρηση κανενός… Έγκαιρα το πρόλαβα και αφού το πρόλαβα έγκαιρα και πρόλαβα και τα βυζάκια μου και είναι εδώ και δεν πήγαν στον σκουπιδοτενεκέ, πανευτυχής λέω σε όλες μας ‘δεν έχουμε ένα βυζί, έχουμε δύο αλλά έλα που και τα δύο είναι πολύτιμα. Και μετά ποιο να διαλέξεις και ποιο να πετάξεις; Σας εύχομαι να βρείτε τη λύση σας για οποιοδήποτε θέμα έχετε σήμερα. Ακόμα και γκομενικό»!



Άκρως συγκινητική, ήταν η στιγμή, που η Πέγκυ Κίρκου, κάλεσε στην σκηνή , την Μαρία Ιωαννίδου, η οποία, έδειξε περίτρανα , το μακό μπλουζάκι της, που έγραψε το δικό της σύνθημα ζωής:

«Εγώ ζω, ο καρκίνος πέθανε. Όταν το έπαθα, δεν φοβήθηκα. Το πρώτο που έκανα, ήταν να γράψω σε μία μακό μπλούζα, «Ο καρκίνος πέθανε, εγώ ζω». Σε ένα απόσπασμα από το βιβλίο μου, εξηγώ. «Η Μαρία πήγε να κάνει μία μαστογραφία, όταν στο εξοχικό της στο Μάτι, κάνοντας μπάνιο, έπιασε ένα γρομπαλάκι, που δεν της φάνηκε φυσιολογικό. Άργησε λίγο να το κοιτάξει, αφού την παρέσυραν τα ερωτικά ηλιοβασιλέματα, και η γοητεία της θάλασσας! Γιατί, γιατί, γιατί, γιατί άργησα να κάνω τόσο αυτή την μαστογραφία, ήταν το γιατί που βασάνισε και πόνεσε την ζωή μου.

Έτσι ανακάλυψα ότι είχα έναν όγκο στο μαστό. Σημασία έχει ότι δεν φοβήθηκα, σημασία έχει ότι το πρώτο που ρώτησα τον γιατρό, είναι τι θα γίνει τώρα; Μου λέει θα κάνεις μαστεκτομή, και του λέω όχι, γιατί ήμουν αρκετά νέα τότε, και καλλιτέχνης. Δεν θα μου αφαιρέσεις τον μαστό του είπα, αν δεν βρεις μέσα, καρκίνο σε όλο το μαστό», ανέφερε μεταξύ άλλων.



Το «Mega PMU Congress», με την υπογραφή της Πέγκυ Κίρκου και της ομάδας της, έγινε το απόλυτο talk of the town, σε όλο τον κόσμο, αφού οι επίσημες προσκεκλημένες της, και make up & medical tatoo experts, από το εξωτερικό, την συνεχάρησαν στο έπακρον, για την τρομερή διοργάνωση, αλλά και τις πολλές εκπλήξεις διασκέδασης, που εξασφάλισε για την τριήμερη παραμονή τους, με πολύ χορό, κέφι, τραγούδι. Μετά το τέλος του συνεδρίου, ακολούθησε ένα λαμπερό πάρτι, όπου γλέντησαν αλά ελληνικά, όπου το παρών τους, έδωσαν πολλοί επώνυμοι, που παρακολούθησαν και την τελευταία μέρα του συνεδρίου, ανάμεσά τους, η Βρισιήδα Ανδριώτου, ο Πάνος Καλίδης με τη σύζυγό του Λεάννα Μάρκογλου, ο Ιάσονας Παπαματθαίου, η Άσπα, ο Βασίλης Δήμας, ο Χρίστος Αντωνιάδης, ο Κυριάκος Κυανός κ.α!