Netflix: Αυτή είναι η λίστα με τις σειρές που θα δείτε μέσα στο 2023

Το Netflix πρόκειται να φέρει πολλές νέες σειρές -και συνέχειες διάφορων σόου- μέσα στη χρονιά. Από το Sex/Life, το Shadow and Bone, το Firefly Lane και το Bridgerton, η υπηρεσία κρύβει πολλούς άσσους στο μανίκι της για φέτος.

Γνωρίζουμε εδώ και καιρό ότι μέσα στο 2023 θα δείτε το πολυπόθητο One Piece, ενώ θα καταφθάσει και η 4η σεζόν του Sex Education. Η συγκλονιστική συνέχεια της “Monster” σειράς φαίνεται πως θα επιστρέψει το 2023, καθώς το Dahmer είχε κάνει πάταγο το 2022.

Στην παρακάτω λίστα θα βρείτε όλες τις σειρές που έχουν επιβεβαιωθεί για φέτος, αλλά να σας υπενθυμίσουμε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει και να μην δείτε μερικές από αυτές μέσα στο 2023. Επίσης, θα βρείτε και σόου που ίσως έρθουν μέσα στη χρονιά. Όπως και να έχει, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι και φέτος η υπηρεσία ετοιμάζει πολλά πράγματα για το κοινό με πολυπόθητες συνέχειες και εντελώς καινούργια projects.

Για το υπόλοιπο του Φεβρουαρίου:

Perfect Match

Full Swing

African Queens: Njinga

Aggretsuko – Σεζόν 5

The Upshaws – Μέρος 3ο

Murdaugh Murders: A Southern Scandal

Outer Banks – Σεζόν 3

Formula 1: Drive to Survive – Σεζόν 5

Too Hot to Handle: Germany

Για τον Μάρτιο:

Sex/Life – Σεζόν 2

Next in Fashion – Σεζόν 2

You – Σεζόν 4 Μέρος 2ο

The Glory – Μέρος 2ο

Shadow and Bone – Σεζόν 2

The Night Agent

Unstable

Άλλες σειρές που θα δείτε μέσα στο 2023:

Cobra Kai – Σεζόν 6

Transatlantic

Firefly Lane – Σεζόν 2 Μέρος 2ο

All the Light We Cannot See

Beef

Bridgerton – Σεζόν 2

Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Griselda

Heartstopper – Σεζόν 2

Emily in Paris – Σεζόν 4

Manifest – Σεζόν 4 Μέρος 2ο

Never Have I Ever – Σεζόν 4

One Piece - live-action σειρά

Painkiller

Queen Charlotte

Sex Education – Σεζόν 4

Sweet Magnolias – Σεζόν 3

The Crown – Σεζόν 6

The Diplomat

The Lincoln Lawyer – Σεζόν 2

The Three-Body Problem

The Witcher - Σεζόν 3

Ultraman - Σεζόν 3

Virgin River – Σεζόν 5

Workin’ Moms - Σεζόν 7

Lupin – Μέρος 3ο

Σειρές που ίσως επιστρέψουν το 2023:

All of Us Are Dead – Σεζόν 2

Sweet Tooth – Σεζόν 2

That 90s Show – Σεζόν 2

The Circle – Σεζόν 5

The Dragon Prince – Σεζόν 5

The Sandman – Σεζόν 2

The Umbrella Academy – Σεζόν 4

The Watcher – Σεζόν 2

Top Boy – Σεζόν 5

Vikings: Valhalla – Σεζόν 3

Wednesday – Σεζόν 2

Hellbound – Σεζόν 2

Welcome to Eden – Σεζόν 2

Monster – Σεζόν 2

Ratched – Σεζόν 2

Love, Death & Robots – Volume 4

Mo – Σεζόν 2

My Unorthodox Life – Σεζόν 2

Sonic Prime – Σεζόν 2

Arcane – Σεζόν 2

