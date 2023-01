Eurovision 2023: O 16χρονος Βίκτωρας Βερνίκος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το τραγούδι What They Say

Το τραγούδι του «What They Say», με το οποίο θα μας εκπροσωπήσει, είναι δική του σύνθεση.

Ο 16χρονος Βίκτωρας Βερνίκος θα εμφανιστεί τον Μάιο στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι «What They Say».

