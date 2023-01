Το Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη βρισκόταν στη νούμερο 1 θέση των trends του Netflix για αρκετές εβδομάδες. Ωστόσο, μία ολοκαίνουργια σειρά που έκανε πρεμιέρα πριν από λίγες ημέρες, ήταν ο λόγος που το εκθρόνισε.

Ο λόγος γίνεται για την 2η σεζόν του Ginny & Georgia, της επιτυχημένης σειράς που επέστρεψε με νέα επεισόδια. Έτσι, το Maestro έχει πέσει πλέον στη 2η θέση, ενώ από κάτω βρίσκεται και το ολοκαίνουργιο Kaleidoscope.

Πώς διαμορφώνεται πλέον η δεκάδα με τις πιο δημοφιλείς σειρές της Ελλάδας;

Ginny & Georgia

Maestro

Kaleidoscope

Wednesday

Emily in Paris

Woman of the Dead

Lady Voyeur

Alpha Males

Alice in Borderland

The Glory

