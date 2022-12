Οι 10 σειρές με τα περισσότερα πειρατικά downloads το 2022

Λίγο πριν η χρονιά ολοκληρωθεί, μάθαμε και ποιες είναι οι σειρές που είδαν οι περισσότεροι θεατές παγκοσμίως…διά της πλαγίας οδού μέσα στο 2022.

Συγκεκριμένα, το γνωστό μέσο ενημέρωσης, το οποίο ασχολείται με νέα σχετικά την πειρατεία, τα πνευματικά δικαιώματα και γενικά με ότι αφορά το διαμοιρασμό αρχείων, αποκάλυψε τις δέκα σειρές με τα περισσότερα πειρατικά downloads μέσα στη χρονιά, με τη λίστα να θυμίζει κάτι από τα παλιά.

Περνώντας σε λεπτομέρειες, το 'House of the Dragon' ήταν η τηλεοπτική σειρά που κατέβασαν οι περισσότεροι χρήστες μέσα από torrent sites το 2022. Δεύτερο ακολουθεί το 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' του Amazon, αλλά με μεγάλη διαφορά από την πρώτη θέση. Κάπως έτσι η λίστα θυμίζει τα παλιά, αφού για πολλά χρόνια σερί το Game of Thrones ήταν η πρώτη προτίμηση των…πειρατών, μέχρι που η σειρά ολοκληρώθηκε το 2019, παραχωρώντας την κορυφή στο ‘The Mandalorian’ το 2020 και στο ‘Wandavision’ το 2021.

Φέτος, τα σόου του Disney+ ήταν πιο κάτω στη λίστα, αφού η συνδρομητική υπηρεσία έγινε επιτέλους κανονικά διαθέσιμη σε πολλές περισσότερες χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. Έτσι, πλέον οι ενδιαφερόμενοι παγκοσμίως δε χρειάζεται να καταφεύγουν σε λύσεις όπως VPN ή πειρατικές λήψεις, για να απολαύσουν τα σόου που τους κλείνουν το μάτι.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως καμία σειρά που υπήρχε και πέρυσι στη λίστα δεν υπάρχει φέτος, αφού το ενδιαφέρον φαίνεται πως κέρδισαν οι νεότερες κυκλοφορίες.

Οι δέκα σειρές με τα περισσότερα πειρατικά downloads το 2022:

House of the Dragon (HBO)

The Lord of the Rings: The Rings of Power (Amazon Prime)

The Boys (Amazon Prime)

Moon Knight (Disney+)

Halo (Paramount+)

Obi-Wan Kenobi (Disney+)

The Book of Boba Fett (Disney+)

Stranger Things (Netflix)

She-Hulk: Attorney at Law (Disney+)

Andor (Disney+)

Πηγή: unboxholics.com