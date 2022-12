Ο απολογισμός της χρονιάς: Τι είδατε περισσότερο στο Netflix μέσα στο 2022;

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για να αποχαιρετίσουμε το 2022 και να υποδεχτούμε το 2023. Κι αν πολλά αλλάζουν, ένα μένει ίδιο: ότι πολλά απ’ όσα έρχονται, θα τα δούμε στο Netflix.

Και εντάξει, αυτά που έρχονται τα… περιμένουμε πως και πως. Αλλά με τον απολογισμό, τι γίνεται; Τι είδαμε περισσότερο στο Netflix τη χρονιά που τελειώνει σε λίγες ώρες;

Εκείνο που είδαμε (όλοι, παγκοσμίως) πολύ τις τελευταίες μέρες στο Netflix ήταν το Glass Onion: Στα Μαχαίρια.

Μέσα σε τρεις μέρες μόνο, η νέα ταινία με τον Ντάνιελ Κρεγκ, τον Έντουαρντ Νόρτον, την Κέιτ Χάτσον και ένα λαμπερό καστ έγινε η πιο δημοφιλής ταινία σε όλο τον κόσμο. Την είδαν 35 εκατ. νοικοκυριά (82,1 εκατ. ώρες παρακολούθησης διαιρούμενες διά 2,3 ώρες) σε πάνω από 93 χώρες. Mystery solved!

Στις σειρές, όλοι φαίνεται ότι περίμεναν πώς και πώς να μάθουν τι συνέβη στην τρίτη σεζόν της σειράς Η Έμιλι στο Παρίσι, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση με 117,6 εκατ. ώρες παρακολούθησης και βρέθηκε στο Top 10 σε 93 χώρες. Η πρεμιέρα της τρίτης σεζόν ήταν μεγαλύτερη από την πρεμιέρα της πρώτης και της δεύτερης σεζόν, ενώ η πρώτη σεζόν βρέθηκε ξανά στο Top 10, πάνω από δύο χρόνια μετά την αρχική της κυκλοφορία.

Μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2022

Το Netflix είναι η πιο δημοφιλής υπηρεσία streaming, αφού κέρδισε τις περισσότερες θέσεις στο Top 10 της Nielsen, σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες μαζί, κατακτώντας για 46 από τις 48 εβδομάδες μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου την κορυφή της λίστας των πρωτότυπων σειρών και την κορυφή της λίστας των ταινιών για σχεδόν τις μισές εβδομάδες του χρόνου στην κατηγορία streaming.

Το Top 10 με τις πιο δημοφιλείς αγγλόφωνες σειρές φιλοξένησε τους εξής πέντε τίτλους που έκαναν πρεμιέρα φέτος: Stranger Things (σεζόν 4), Wednesday, DAHMER – Τέρας: Η Ιστορία του Τζέφρι Ντάμερ (και οι τρεις σειρές ξεχωριστά κατέγραψαν πάνω από 1 δισ. ώρες παρακολούθησης), Μπρίτζερτον (σεζόν 2) και Inventing Anna.

Το Top 10 με τις πιο δημοφιλείς αγγλόφωνες ταινίες φιλοξένησε τους εξής τρεις νέους τίτλους που έκαναν πρεμιέρα φέτος: Επιχείρηση Άνταμ, The Gray Man και Μοβ Καρδιές.

Στο Netflix ανέβηκε επίσης η πιο επιτυχημένη ταινία κινουμένων σχεδίων για παιδιά (Το Τέρας της Θάλασσας) και το πιο επιτυχημένο ντοκιμαντέρ (Ο Απατεώνας του Tinder).

Το Top 10 με τις πιο δημοφιλείς μη αγγλόφωνες ταινίες φιλοξένησε τους εξής επτά τίτλους που έκαναν πρεμιέρα φέτος: Τρολ (Νορβηγία), Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο (Γερμανία), Μαύρο Καβούρι (Σουηδία), Μέσα απ’ το Παράθυρο (Ισπανία), Οι Αταίριαστοι 2 (Γαλλία), Ευτυχισμένοι Ενήλικες (Δανία) και Το Όνομά μου Είναι Εκδίκηση (Ιταλία).

Επέστρεψαν επίσης αγαπημένοι τίτλοι: Σε σχέση με άλλες χρονιές, το 2022 οι συνδρομητές του Netflix πέρασαν περισσότερο χρόνο παρακολουθώντας νέες σεζόν και σίκουελ, όπως τα Stranger Things (σεζόν 4), Ελίτ (σεζόν 6), Το Στέμμα (σεζόν 5), Μπρίτζερτον (σεζόν 2), Η Ακαδημία της Ομπρέλας (σεζόν 3), Νεαροί Γαλαζοαίματοι (σεζόν 2), Big Mouth (σεζόν 6), Cobra Kai (σεζόν 5), Όζαρκ (σεζόν 4), Συντονία (σεζόν 3), Πωλείται στο Χόλιγουντ (σεζόν 5), Ο Έρωτας Είναι Τυφλός (σεζόν 3), καθώς και τα σίκουελ Ενόλα Χολμς 2, Χαμένη Σφαίρα 2 και τις δύο συνέχειες του 365 Μέρες.

Το κορεάτικο κύμα ήταν μεγαλύτερο από κάθε άλλη χρονιά: Το 60% των μελών της πλατφόρμας παρακολούθησε έναν κορεάτικο τίτλο, ενώ το Netflix κυκλοφόρησε 6 από τα καλύτερα 10 συχνότερα αναζητούμενα κορεάτικα δράματα στην Κορέα, όπως τα Η Ξεχωριστή Δικηγόρος Γου, Narco Saints, Είμαστε Όλοι Νεκροί, Είκοσι Πέντε, Είκοσι Ένα, Επαγγελματική Πρόταση και Our Blues: Το Δικό μας Γαλάζιο. Η Ξεχωριστή Δικηγόρος Γου και το Είμαστε Όλοι Νεκροί θεωρούνται πλέον δύο από τις πιο δημοφιλείς μη αγγλόφωνες σειρές όλων των εποχών.

Εξαιτίας του Netflix, τραγούδια από τη δεκαετία του ’80 εκτοξεύτηκαν στην κορυφή των chart. Το “Running Up That Hill” ήταν το έκτο συχνότερα αναζητούμενο τραγούδι, η Kate Bush ήταν η έβδομη συχνότερα αναζητούμενη καλλιτέχνις, ενώ το τραγούδι της έγινε το 10 πιο δημοφιλές τραγούδι στο TikTok το 2022. Το Wednesday αναζωπύρωσε όχι μία, αλλά δύο επιτυχίες: το “Goo Goo Muck” από τους The Cramps και το “Bloody Mary” από τη Lady Gaga. Το hashtag #WednesdayAddams έχει χρησιμοποιηθεί πάνω από 19 δισ. φορές στο TikTok μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, ενώ η ίδια η Lady Gaga έγινε επίσης viral.

Ο κόκκινος μπερές έγινε τρεντ από τους φαν της σειράς Η Έμιλι στο Παρίσι, τα παιδιά στο Ματίλντα: Το Μιούζικαλ ακόμα και από το Πράγμα.

Οι συνδρομητές του Netflix παρακολούθησαν κατά μέσο όρο έξι διαφορετικά είδη τον μήνα: από ιστορικά δράματα όπως την Αυτοκράτειρα, αθλητικά δράματα όπως το Hustle με τον Άνταμ Σάντλερ μέχρι και ρομαντικά δράματα όπως την τέταρτη σεζόν της σειράς Η Πόλη Δίπλα στο Ποτάμι και το σκοτεινό θρίλερ Σημαδεμένη Καρδιά.

Πηγή: newsit.gr