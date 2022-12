Sotis Βολάνης: Κάνει χαμό με το official remix του «Θέλω να δω» by Sakis Tsepas και Dj Marilita (vid)

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Soti Βολάνη, κατάφεραν να μετατρέψουν στο πιο ξεσηκωτικό remix, ο Sakis Tsepas και η Dj Marilita.

Ο δημοφιλής ερμηνευτής, επανέρχεται δυναμικά με το «Θέλω να δω», στην πιο κλαμπάτη version, που έχουμε ακούσει ever, η οποία ήδη, έχει προκαλέσει αίσθηση στους djs ανά την Ελλάδα, και πρωταγωνιστεί, σε όλα τα clubs.

Ο Sakis Tsepas και η Dj Marilita, «έντυσαν» το «Θέλω να δω», σε στίχους και μουσική του Soti Βολάνη, με ότι πιο νέο, φρέσκο και μοντέρνο, κυκλοφορεί σε up tempo ρυθμό, και υπό την διεύθυνση παραγωγής του Giorgos Reisopoulos, το μουσικό αποτέλεσμα, είναι εκρηκτικό και άκρως χορευτικό! Το official remix του «Θέλω να δω», μόλις κυκλοφόρησε από την «Heat the Label», και πραγματικά, θες να το ακούς, ξανά και ξανά!