«ΣΚΡΟΥΤΖ The Musical»: Το ομώνυμο τραγούδι του Αντώνη Καρατζίκη για την ξεχωριστή παράσταση

Το ταξίδι που αναδεικνύει ανάγλυφη τη μαγεία των Χριστουγέννων, μέσω του φαντασμαγορικού μιούζικαλ «ΣΚΡΟΥΤΖ The Musical» στο θέατρο «Ακροπόλ», άρχισε στις 3 Δεκεμβρίου και κρατά για 30 παραστάσεις.

Ο συνθέτης Αντώνης Καρατζίκης υπογράφει τη μουσική των τραγουδιών που παρουσιάζονται στο μιούζικαλ, τα οποία ζεσταίνουν τις καρδιές όλων των ανθρώπων, τους οποίους βάζουν σε ένα πολύχρωμο ασανσέρ για να επιστρέψουν στην παιδική ηλικία τους, τότε που τα θαύματα ήταν δυνατά και η αθωότητα, αφράτη και μαλακή, κυριαρχούσε. Οι στίχοι είναι της Μαρίας Αθήνη και όλος ο θίασος συμμετέχει.

Το πρώτο εκ των τραγουδιών το οποίο και οπτικοποιήθηκε έχει τον τίτλο «Xριστούγεννα» και το ερμηνεύουν οι Σπύρος Μπιμπίλας, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Άρης Μακρής, Γιάννος Παπαευσταθίου, Έλενα Δελακούρα, Γιώργος Καρκάς, Εύα Σταμάτη, Μαρία Κοσμάτου, Ίριδα Γουριώτου-Τούλα, Μάρα Τζίμα, Γιάννης Μαμώλης, Κοσμάς Μεταξόπουλος, Άγγελος Αντωνάκος, Ελευθερία Πάλλα, Μαρτίνα Μωραΐτη, Σεμέλη Σακελλαρίου, Αλέξανδρος Φωτιάδης, Κυριάκος Δημητρόπουλος, Γιώργος Χουσάκος, Κωνσταντίνος Σαρρής, Βασιλεία Προσπαθοπούλου. Οι ίδιοι ηθοποιοί τραγουδούν και τις υπόλοιπες συνθέσεις της παράστασης. Οι μουσικοί που τα αποδίδουν είναι οι εξής: Στο βιολί ο Περικλής Τιμπλαλέξης, στο φλάουτο η Ισμήνη Καραγιάννη, στην τρομπέτα ο Διονύσης Κοκόλης, στο πιάνο η Βύνη Φουντά, στα keyboards η Ντάνα Γιακουμένου, στο μπάσο ο Φώτης Σκαρμούτσος, στα ντραμς ο Δημήτρης Παμπουλάκης και στα κρουστά η Αναστασία Βλάχου.

Ποιος είναι ο Αντώνης Καρατζίκης

Οι σπουδές και το έργο του Αντώνη Καρατζίκη μιλούν για τον ίδιο. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε πιάνο με την Αΐντα Πασινιάν και τον Δημήτρη Καραβέλη παίρνοντας το δίπλωμα από το Ορφείο ωδείο. Σπούδασε ανώτερα θεωρητικά στο Ευγενίδειο Ωδείο λαμβάνοντας τα πτυχία Αρμονίας. Αντίστιξης, Φούγκας, Ενοργάνωσης Πνευστών με εξαίρετους καθηγητές, καθώς και το δίπλωμα σύνθεσης στην τάξη του Δ. Καραβέλη με πρώτο βραβείο στο ωδείο Φ. Νάκας. Έλαβε το δίπλωμα διεύθυνσης χορωδίας πλάι στον διεθνούς φήμης αρχιμουσικό Μιχάλη Οικονόμο. Παρακολούθησε μαθήματα jazz πιάνου με τον Μάρκο Αλεξίου. Σπούδασε παράλληλα μουσική τεχνολογία με εξειδίκευση στην μουσική παραγωγή. Παρακολούθησε σεμινάρια διεύθυνσης ορχήστρας, ενορχήστρωσης και πιάνου σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Στο καλλιτεχνικό έργο του περιλαμβάνονται συνθέσεις για συμφωνικές ορχήστρες έως μικρότερα μουσικά σύνολα, τα οποία έχουν παρουσιαστεί σε συναυλιακούς χώρους και θέατρα της Αθήνας. Πέραν του «ΣΚΡΟΥΤΖ The Musical», που έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές, έχει συνθέσει το «Liberaj The Musical» (2019), αλλά και την όπερα «Ελένη» (2017). Έχει συνεργαστεί με την συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ, την Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, τη συμφωνική ορχήστρα του δήμου Αθηναίων, την Ορχήστρα Αl Nour Wal Amal του Καΐρου. Το τραγούδι του, «Baila», ήταν υποψήφιο για τον ελληνικό τελικό της Eurovision το 2018. Ως πιανίστας, έχει συνεργαστεί με τους Μάριο Φραγκούλη (Ηρώδειο, Τουρκία, Ταϊλάνδη), Αναστασία Ζαννή (Ελλάδα, Βερολίνο, Αίγυπτο), Νάντια Γουαιμπεργκ (Ελλάδα-Ελβετία), Μαρίνα Σάτι (Ελλάδα).

Είχε αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια και την ενορχήστρωση για τις παιδικές μουσικοθεατρικές παραστάσεις με μουσικοπαιδαγωγικό περιεχόμενο «Η περιπέτεια της κας Παρτιτούρας» και « Οι 7 νότες του Μότσαρτ», τις οποίες παρακολούθησαν 50 δημοτικά σχολεία. Έγραψε μουσική για το παιδικό βιβλίο κυκλοφοριακής αγωγής του υπουργείου Συγκοινωνιών, το οποίο έχει διανεμηθεί σε όλα τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της χώρας. Το 2017 συνέθεσε μουσική για το ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ «Μνήμες χαράς». Σύνθεσε μουσική για τις θεατρικές παραστάσεις «Όνειρο καλοκαιρινής νύκτας» και η «Βασίλισσα του χιονιού» (θέατρο «Ρένα Βλαχοπούλου» 2006-2007),η «Τύχη της Μαρούλας» (Θέατρο κάτω από την γέφυρα 2007), μουσική σύνθεση για την ταινία μικρού μήκους της Κατερίνας Βαϊμάκη «The Spot», ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας για τη μουσική παράσταση «Ταξίδι στο Hollywood», η οποία παρουσιάστηκε στην τελετή απονομή των Όσκαρ του συνδρομητικού καναλιού Nova (2010), ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας στο μιούζικαλ «Escape» με τη Σία Κοσκινά (θέατρο «Βρετάνια» 2007, θέατρο «Broadway» 2008), ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας της μουσικοθεατρικής παράστασης «The magic of the musical» («Ζυγός», «Βεάκειο» κ.ά. 2006). Επίσης, έχει αναλάβει ενορχηστρώσεις και έχει διευθύνει μουσικά σύνολα σε τηλεοπτικές εκπομπές με αφιερώματα στο μιούζικαλ και την κινηματογραφική μουσική, όπως στο «Στην υγειά μας» της ΝΕΤ, «Έχει Γούστο» της ΝΕΤ και «Καλώς τους» στον Alpha, όλα το 2008. Διδάσκει πιάνο και ανώτερα θεωρητικά σε ωδεία της Αθήνας, καθώς και την επαγγελματική σχολή «Musicαl PMTP by Sia Koskina».

Είναι μαέστρος της Φιλαρμονικής Μαρκοπούλου, της ορχήστρας του δημοτικού Ωδείου και της παιδικής χορωδίας του δήμου Αγίας Παρασκευής.

Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ του συνδέσμου Ελλήνων μουσουργών (ΣΕΜ), είναι ιδρυτικό μέλος του πανελληνίου συλλόγου Αρχιμουσικών Φιλαρμονικών Ορχηστρών (ΠΣΑΦΟ) και έχει τιμηθεί από τον όμιλο για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων και τις δημοτικές Αρχές των δήμων Πειραιά, Χολαργού και Χαλανδρίου για το καλλιτεχνικό έργο του.

Παράλληλα με το έργο «ΣΚΡΟΥΤΖ The Musical», το οποίο έχει κάνει εξαιρετική εντύπωση στους θεατρικούς κύκλους, ετοίμαζε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, που επρόκειτο να τραγουδήσει ο Γιάννης Μπέζος και να συμμετέχουν συμφωνική ορχήστρα και 2 χορωδίες.

Δείτε το βίντεο κλιπ «Χριστούγεννα» της παράστασης «ΣΚΡΟΥΤΖ The Musical»: