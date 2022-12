Χαράς ευαγγέλια: Ο Robbie Williams στο Rockwave Festival 2023!

Η σημερινή ανακοίνωση του Rockwave άναψε φωτιές στους συναυλιόφιλους και κυρίως σε εκείνους που θυμούνται ακόμα την απίστευτη εμφάνιση του Robbie Williams (Ρόμπι Γουίλιαμς) στη Μαλακάσα, το πολυτάραχο καλοκαίρι του 2015.

Ο 48χρονος σταρ επιστρέφει μετά από οκτώ χρόνια στον τόπο του... εγκλήματος, αφού όπως μόλις ανακοινώθηκε θα έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε live το καλοκαίρι του 2023 στο πλαίσιο του Rockwave, το Σάββατο 1 Ιουλίου 2023!

Με αφορμή τον εορτασμό των 25 χρόνων σόλο καριέρας στη μουσική, ο Ρόμπι κυκλοφόρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο το άλμπουμ με τίτλο “XXV”, το οποίο περιέχει ενορχηστρωμένες βερσιόν των μεγαλύτερων hits της καριέρας του. Σαν άλλος “σκεπτόμενος άνθρωπος” του Ροντέν πόζαρε γυμνός για το εξώφυλλο και οι θαυμαστές του τον αποθέωσαν. Παραδέχεται ότι δεν ήταν δική του η ιδέα για το εξώφυλλο, αλλά όταν την άκουσε του άρεσε πολύ.

Είναι ο πιο πετυχημένος σόλο ποπ καλλιτέχνης όλων των εποχών στην Μ. Βρετανία και ο πιο πετυχημένος μη - λατινογενής καλλιτέχνης στην Λατινική Αμερική, με προσωπική περιουσία που αγγίζει τα 300 εκατομμύρια δολάρια!

Ρόμπι Γουίλιαμς: Από τους Take That σε μία ζωή στην κόψη του ξυραφιού

Γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου του 1974. Η … ζωή του Ρόμπι Γουίλιαμς απογειώθηκε σε ηλικία 16 ετών, όταν άρχισε να τραγουδάει στο νεανικό ποπ συγκρότημα “Take That”, μετά από προτροπή της μητέρας του να συμμετάσχει σε μία οντισιόν. Αργότερα ακολούθησε σόλο καριέρα, καθιερώνοντας τη φήμη του στα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Επιρροές του αρχικά, όπως έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις του ήταν ο Φρανκ Σινάτρα, ο Ντιν Μάρτιν και αργότερα ο Ελβις Πρίσλεϊ, ο Φρέντι Μέρκιουρι και ο Τομ Τζόουνς.

Το πρώτο του άλμπουμ “Life Thru a Lens” (1997) κυκλοφόρησε με την πρώτη μεγάλη του επιτυχία, το “Angels”. Έναν χρόνο αργότερα κυκλοφόρησε το δεύτερό του άλμπουμ με τίτλο “I’ve Been Expecting you”, το οποίο έχει πουλήσει πάνω από 77 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, κάνοντάς τον έναν από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες όλων των εποχών.

Συνολικά στην καριέρα του έχει 14 Νο1 άλμπουμ, ενώ κατάφερε να μπει στο ρεκόρ Γκίνες, το 2006, όταν πούλησε 1,6 εκ. εισιτήρια για την περιοδεία του σε μόλις μία μόνο ημέρα! Το 2012 ο Ρόμπι Γουίλιαμς κυκλοφόρησε τον δίσκο “Take The Crown” που έγινε νούμερο ένα και στην Ελλάδα.

Αναμνήσεις από τη συναυλία του Ρόμπι στη Μαλακάσα το 2015

Μία φορά έχει έρθει στη χώρα μας ο Ρόμπι Γουίλιαμς (Robbie Williams) και έμεινε αξέχαστος! Η συναυλία του εκρηκτικού Βρετανού τραγουδιστή στο TerraVibe Park στη Μαλακάσα το Σάββατο 20 Ιουνίου 2015 ήταν ένα πραγματικό υπερθέαμα και όσοι βρεθήκαμε εκεί δεν σταματήσαμε δευτερόλεπτο να χορεύουμε στους ρυθμούς των “Feel”, “Angels”, “Come Undone”, “Let me Entertain You”, “Me and My Monkey” και “She's the One”.

Μπροστά σε περίπου 30.000 κόσμο, ο Ρόμπι τραγούδησε με την κιθάρα του “Ελλάδα είμαι μαζί σου” (ή κάτι τέτοιο)… για την οικονομική κρίση, αφού η χώρα βρισκόταν ένα βήμα πριν από τα capital controls. Η έναρξη με Carmina Burana και “Let me Entertain You”, το “Bohemian Rhapsody” και η ερμηνεία του “Better Man” με τον πατέρα του τον οποίο ανέβασε στη σκηνή, έχουν μείνει στη μνήμη μας από εκείνη τη συναυλία (την οποία είχε ανοίξει η Ολλανδή Σάρον Κόβακς).

Υπερκινητικός, ζωηρός, σάρωσε τη σκηνή, επικοινώνησε φουλ με το κοινό, είπε όλα τα τραγούδια που περίμενε ο κόσμος και εξέφρασε τον θαυμασμό του για τις Ελληνίδες (δεν άκουγε, λέει, η γυναίκα του). Είπε μάλιστα ότι “...σας είδα από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου μου, ξέρετε εκείνο που βρίσκεται πάνω στην πλατεία όπου διαδηλώσατε προχτές – μαζί σας, guys, κι εγώ!”.

Η εμφάνισή του στη σκηνή του Terra Vibe το 2015 έγινε στο πλαίσιο της περιοδείας του, “Let me entertain you”.

Το νέο “αυτοβιογραφικό” ντοκιμαντέρ στο Netflix

Μέσα στην επόμενη χρονιά, οι θαυμαστές του Ρόμπι θα μπορούν να παρακολουθήσουν ένα νέο ντοκιμαντέρ με τις στιγμές που ο διάσημος Βρετανός performer δεν ήταν… στα καλύτερά του. Ο ποπ σταρ έχει δηλώσει πολλές φορές δημόσια ότι πάλευε με τους δικούς του δαίμονες, την κατάθλιψη και τον εθισμό. Μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης το 2007 αφού πήρε speed, acid, ηρωίνη, κοκαΐνη και “συγκλονιστικές” ποσότητες συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Το Netflix έχει ξεκινήσει την παραγωγή μιας σειράς ντοκιμαντέρ που καταγράφει τις επιτυχίες, αλλά και τις δύσκολες στιγμές της καριέρας του. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Joe Pearlman, και η ταινία θα περιέχει αρχειακό υλικό 25 ετών που δεν έχει προβληθεί ποτέ πριν. Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ του 2015 για την Amy Winehouse, “Amy”.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Νέας Ζηλανδίας Newstalk ZB στην πρωινή εκπομπή The Mike Hosking, ο Ρόμπι αποκάλυψε ότι δεν είχε “κανέναν κανόνα” για το τι θα παρουσιαστεί στο ντοκιμαντέρ. “Θα είναι γεμάτο σεξ και ναρκωτικά και ψυχικές ασθένειες”, είπε και το εννοεί!

Πηγή: news247.gr