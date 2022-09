Η λαμπερή τελετή απονομής των «Medical Beauty Awards»!

Το βράδυ της Πέμπτης, ήταν γεμάτο από λάμψη, αίγλη και φωτισμένα από χαρά πρόσωπα, κατά τη διάρκεια της Τελετής Απονομής των Medical Beauty Awards 2022.

Τα βραβεία διοργανώθηκαν από την εταιρία BOUSSIAS και πραγματοποιήθηκαν στο House 124, με την υποστήριξη των Skin Ceuticals. Για 3η συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκαν και επιβραβεύτηκαν οι σημαντικές προόδους στον χώρο της υγείας της ομορφιάς και της αντί γήρανσης, τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών από επαγγελματικούς χώρους, όσο και σε επίπεδο θεραπειών. Αναλυτικότερα, στα φετινά Medical Beauty Awards οι Mentor Icon Clinics & GM Clinic των Χρήστου Μεγαπάνου, Ιάκωβου Γκόγκουα & Μιχάλη Καπετάνακη έκαναν παραπάνω από αισθητή την παρουσία τους. Στην λαμπερή βραδιά η ομάδα του Δρ. Μεγαπάνου συγκέντρωσε συνολικά 11 βραβεία, με κορυφαίο το βραβείο της καλύτερης εταιρίας της χρονιάς.



Ειδικότερα, τα έντεκα βραβεία δόθηκαν στις κατηγορίες:



Best Innovative Plastic Surgery Procedures -BBL – GOLD



Best innovation in Plastic Surgery, Body – Vaser Lipo High Definition - GOLD



Best Derm or Plastic Surgery Clinic Spot Design – GOLD



Best Anti-Aging Protocol Ice Lift – GOLD



Best Derma & Plastic Surgery Clinic Chain/ Franchise Brand Mentor Icon Clinic – SILVER



Best Attiki Independent Derma clinic GM – SILVER



Best New Derma & Plastic Surgery Clinic Brand – SILVER



Best Independent Derma Clinic – GM – SILVER



Best Innovation Injectable Treatment – SILVER



Best Derma Clinic Chain / Franchise Brand – SILVER



Αξιοσημείωτο είναι πως το βραβείο The Company of the Year κατέκτησε η εταιρία Mentor Health του κ.Μεγαπάνου & κ.Καπετανάκη



The Company of the Year.