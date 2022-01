Αυτά είναι τα πέντε καλύτερα βιβλία των τελευταίων 125 ετών σύμφωνα με τους NY Times

Η εφημερίδα που συνδέεται με μερικές από τις πιο σημαντικές και επιδραστικές κριτικές βιβλίου στην (πρόσφατη) ιστορία της λογοτεχνίας, έχει προσελκύσει -και εξακολουθεί να προσελκύει -φανατικούς αναγνώστες από όλο τον κόσμο, αναγνώστες οι οποίοι εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία.

Τον περασμένο Οκτώβρη, λοιπόν, με αφορμή τη συμπλήρωση 125 χρόνων από την πρώτη κριτική βιβλίου, οι NYT κάλεσαν τους αναγνώστες να διαλέξουν το αγαπημένο τους βιβλίο όλων των εποχών -συμπεριλαμβανομένων διηγημάτων και ποίησης.

Αναγνώστες από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ ψήφισαν, οδηγώντας σε μια λίστα με τους 25 επικρατέστερους τίτλους που δημοσιεύτηκαν τον Νοέμβρη.

Μετά από περίπου 200.000 ψήφους, στην κορυφή αναδείχθηκε το μυθιστόρημα Όταν σκοτώνουν τα κοτσύφια (To Kill a Mockingbird) της Χάρπερ Λι, που έχει βραβευτεί με Πούλιτζερ και συγκαταλέγεται στα πιο σημαντικά μυθιστορήματα της σύγχρονης λογοτεχνίας. «Η Λη εξερευνά με αναντίρρητη εντιμότητα και αστείρευτο χιούμορ τον παραλογισμό της στάσης των ενηλίκων απέναντι στις φυλετικές και κοινωνικές διακρίσεις στον Αμερικανικό Νότο της δεκαετίας του '30», (Bell).

Οι αμέσως επόμενοι 4 τίτλοι που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους ήταν οι εξής.

2. Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών – Η συντροφιά του δαχτυλιδιού ( The Fellowship of the Ring) του Τόλκιν.

«Ο πρώτος τόμος της blockbuster τριλογίας. Το αριστούργημα του Τόλκιν για τη θρυλική συντροφιά των Χόμπιτ, τον Άρχοντα του Σκότους και το πανίσχυρο Δαχτυλίδι. Η αιώνια μάχη του Καλού και του Κακού μέσα από ένα μαγικό ταξίδι στον κόσμο της φαντασίας και της περιπέτειας», (Κέδρος).

3. 1984 του Τζορτζ Όργουελ

«Επαληθευμένο δυστοπικό όραμα με τη μορφή μυθιστορήματος, το "1984", απ' αυτά τα ελάχιστα έργα που προσδιόρισαν με ακρίβεια τον αιώνα τους, εξακολουθεί να μας προειδοποιεί εβδομήντα και πλέον χρόνια μετά την κυκλοφορία του πως ο ολοκληρωτισμός, μαζί με όλο τον όγκο των ψευδαισθήσεών του, δεν γνωρίζει μέτρο και όρια ούτε ανήκει οριστικά στο παρελθόν», (Οξύ).

4. Εκατό χρόνια μοναξιά (One Hundred Years of Solitude) του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές

«Η ιστορία μιας πόλης, του Μακόντο, και μιας οικογένειας, των Μπουενδία – και μέσα από τα πάθη, τα όνειρα, τις τραγωδίες, τις προδοσίες, τις ανακαλύψεις, τα θαύματα, τα μυστήρια και τις διαψεύσεις τους, η ιστορία μιας χώρας, μιας ηπείρου και ολόκληρου του κόσμου», (Ψυχογιός).

5. Αγαπημένη (Beloved) της Τόνι Μόρισον

«Ποιητικό και σκληρό, τεντωμένο σαν σχοινί, το μυθιστόρημα εξερευνά το ανεξίτηλο τραύμα της δουλείας με τρόπο που καθηλώνει τον αναγνώστη. Ένα από τα σημαντικότερα βιβλία της νομπελίστριας Τόνι Μόρισον, της πιο τολμηρής γυναικείας φωνής στην αμερικανική πεζογραφία», (Παπαδόπουλος).

Το εγγενές στο αμερικάνικο DNA ζήτημα των φυλετικών διακρίσεων και της δουλείας. λίγη μαγεία, η κλασική πολιτική αλληγορία του Όργουελ και η ψυχή της Λατινικής Αμερικής είναι τα κεντρικά θέματα της «νικήτριας» λίστας.

Όλοι οι τίτλοι κυκλοφορούν στα ελληνικά και αν δεν έχετε διαβάσει κάποιο από τα μυθιστορήματα της πεντάδας, ίσως ήρθε η ώρα να το κάνετε με τη νέα χρονιά.

Πηγή: bovary.gr