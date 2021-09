Αυτή είναι η λίστα του περιοδικού 'Rolling Stone' με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών

To ιστορικό περιοδικό Rolling Stone πρόσφατα αποκάλυψε την ανανεωμένη του λίστα με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Η λίστα, η οποία δημοσιεύτηκε το 2004 και είναι από τα πιο πολυδιαβασμένα άρθρα του ιστότοπου του περιοδικού, ανανεώθηκε για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια και περιλαμβάνει πλέον περισσότερα hip-hop, modern country, indie rock, Latin pop, reggae, και R&B κομμάτια.

Για τη δημιουργία της νέας έκδοσης του RS 500, το περιοδικό έκανε μια δημοσκόπηση σε περισσότερους από 250 καλλιτέχνες, μουσικούς, παραγωγούς, προσωπικότητες της μουσικής βιομηχανίας, κριτικούς και δημοσιογράφους, ζητώντας στον καθένα να δημιουργήσει μια λίστα με τα 50 τραγούδια που θεωρεί κορυφαία.

Σύμφωνα με το Rolling Stone σχεδόν 4.000 τραγούδια έλαβαν ψήφους, με τα 254 από αυτά να μπαίνουν για πρώτη φορά στην νέα λίστα, όπως το viral hit του Lil Nas X “Old Town Road”, το “Truth Hurts” της Lizzo, το “Savage (Remix) της Megan Thee Stalion και της Beyoncé, το “Hotline Bling” του Drake, το “Redbone” του Childish Gambino και άλλα.

20. Robyn – ‘Dancing on My Own’

19. John Lennon – ‘Imagine’

18. Prince and the Revolution – ‘Purple Rain’

17. Queen – ‘Bohemian Rhapsody’

16. Beyoncé feat. Jay-Z – ‘Crazy in Love’

15. The Beatles – ‘I Want to Hold Your Hand’

14. The Kinks – ‘Waterloo Sunset’

13. The Rolling Stones – ‘Gimme Shelter’

12. Stevie Wonder – ‘Superstition’

11. The Beach Boys – ‘God Only Knows’

10. Outkast – ‘Hey Ya!’

9. Fleetwood Mac – ‘Dreams’

8. Missy Elliott – ‘Get Ur Freak On’

7. The Beatles – ‘Strawberry Fields Forever’

6. Marvin Gaye – ‘What’s Going On’

5. Nirvana – ‘Smells Like Teen Spirit’

4. Bob Dylan – ‘Like a Rolling Stone’

3. Sam Cooke – ‘A Change Is Gonna Come’

2. Public Enemy – ‘Fight the Power’

1. Aretha Franklin – ‘Respect’

Πηγή: perpetual.gr