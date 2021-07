Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Κλεισθένη

Το Δημαρχείο Αιγάλεω κοσμεί, πλέον, ο ανδριάντας του Κλεισθένη, που αποτελεί δωρεά του Ιδρύματος Ελληνισμού Αμερικής.

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν το βράδυ της Κυριακής (25/07) από τον Δήμαρχο Αιγάλεω, Γιάννη Γκίκα και τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Ελληνισμού Αμερικής, Μιχάλη Σέρβο, σε μια λαμπρή τελετή την οποία τίμησαν με την παρουσία τους, Υπουργοί, Βουλευτές, ο Γενικός Πρόξενος της Τάμπα Φλόριντα, Δήμαρχοι, Πρυτάνεις και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

«Εμείς στο Αιγάλεω είμαστε περήφανοι για την ιστορική κληρονομιά μας, όπως άλλωστε είμαστε περήφανοι συνολικά οι Έλληνες για τους προγόνους μας, που χάρισαν στην ανθρώπινη σκέψη το φως της Δημοκρατίας, των Γραμμάτων και των Τεχνών, διαμορφώνοντας ρεύματα ιδεών που βρήκαν την ιστορική επικαιροποίηση τους με τα διδάγματα του Διαφωτισμού.

Ο Κλεισθένης μάς έδειξε το δρόμο για τη Δημοκρατία. Για τη σπουδαιότητα της Εκκλησίας του Δήμου, με τον κάθε πολίτη ενεργό και υπεύθυνο για την κοινή πρόοδο, για το κοινό καλό» τόνισε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του ο Δήμαρχος Αιγάλεω, Γιάννης Γκίκας, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά το Ίδρυμα Ελληνισμού Αμερικής, τον πρόεδρό του Μιχάλη Σέρβο και την οργάνωση ΑΧΕΠΑ, για τη δωρεά.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας, Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράμμισε: «Χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Δήμου και συγχαίρω θερμά τον δωρητή κύριο Σέρβο. Ο Κλεισθένης συνδέεται διαχρονικά με τη λέξη μεταρρύθμιση, με τη λέξη νομοθέτηση, με τη λέξη αλλαγή. Για τη σημερινή Κυβέρνηση αυτό έχει τεράστια σημασία και γι΄ αυτό χαίρομαι που τα αποκαλυπτήρια του Κλεισθένη γίνονται στον παρόντα χρόνο και θα ήθελα να τονίσω ότι επιδιώκουμε και εμείς να μείνουμε στην ιστορία για τις μεταρρυθμίσεις μας. Ο Κλεισθένης ήταν κατεξοχήν μεταρρυθμιστής που αποτελεί το σύμβολο, αλλά και τον σύμβουλο της πόλης του Αιγάλεω».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ελληνισμού Αμερικής, Μιχάλης Σέρβος, επισήμανε: «Η Αρχαία Ελλάδα είναι ολοζώντανη, παγκόσμια πραγματικότητα που δημιουργεί προϋποθέσεις μια δυναμικής και αστείρευτης πηγής, για να αντλήσουμε έμπνευση και αισιοδοξία για το μέλλον. Σήμερα έχουμε ραντεβού με την ιστορία. Είναι μια ιστορική μέρα για τον Κλεισθένη, πατέρα, θεμελιωτή, σύμβολο της Δημοκρατίας και προστάτη του Δήμου, για την Ελλάδα, για το Δήμο Αιγάλεω, για την ανθρωπότητα για την ομογένεια της Αμερικής, για το Ίδρυμα Ελληνισμού, για την Αρχαία Ιερά Οδό.

Ειδική αναφορά στην πορεία, την προσφορά και το έργο του Κλεισθένη έκανε ο καθηγητής-ιστορικός και συγγραφέας Κωνσταντίνος Δάλκος.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι: Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης (Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας), Παναγιώτης Νικολακέας (εκπρόσωπος του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, αρμόδιου για Ευρωπαϊκά θέματα), Δημήτρης Σπάρος (Γενικός Πρόξενος Τάμπα Φλόριντα ΗΠΑ), Γρηγόρης Νιώτης (πρώην Υφυπουργός Απόδημου Ελληνισμού και Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων), Michael Alexandrou (President of the Panhellenic Federation of Florida), George Horiates (Order of AHEPA Supreme President), Vasilios Kafkas (President Federation of Greek-American Societies of New England, BOSTON USA), Κωνσταντίνος Βαρσάμης (Πρόεδρος ΑΧΕΠΑ Αθηνών), Γιάννης Λοβέρδος (Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών-ΝΔ), Δημήτριος Βίτσας (Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών-ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ), Χαρά Καφαντάρη (Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ), Μαρία Αθανασίου (Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών-Ελληνική Λύση), Ανδρέας Λεωτσάκος (Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών), Παναγιώτης Καλδής (Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής), Κωνσταντίνος Δάλκος (καθηγητής-ιστορικός, συγγραφέας και ομιλητής στην εκδήλωση), Βαγγέλης Ντηνιακός (Δήμαρχος Χαϊδαρίου), Λάμπρος Μίχος (Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας), Στέφανος-Γαβριήλ Βλάχος (Δήμαρχος Πετρούπολης), Γεώργιος Τσίνας (Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής και Καινοτομίας του Δήμου Περιστερίου, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη).