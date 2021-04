Όσκαρ 2021: Υποψηφιότητες, φαβορί και τα τραγούδια που διεκδικούν βραβείο

Έφτασε η 93η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Η φετινή 93η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου με μέτρα κοινωνικής απόστασης λόγω της πανδημίας, στο Dolby Theatre και το Union Station, στο Λος Άντζελες. H ταινία «Mank» του Netflix κατάφερε να αποσπάσει 10 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης της Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας.

Έξι ακόμα ταινίες ξεχώρισαν αποσπώντας έξι υποψηφιότητες η καθεμία. Πρόκειται για τις: «The Father», «Judas and the Black Messiah», «Minari», «Nomadland», «Sound of Metal» και «The Trial of the Chicago 7». Όλες οι παραπάνω ταινίες είναι υποψήφιες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας παρέα με το «Promising Young Woman» ένα ιδιαίτερο φεμινιστικό θρίλερ εκδίκησης, που απέσπασε πέντε υποψηφιότητες.

Ανάμεσα στους υποψήφιους συναντάμε και δύο Έλληνες. Ο Φαίδων Παπαμιχαήλ είναι υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας για τη δουλειά του στη «Δίκη των 7 του Σικάγου» (The Trial of the Chicago 7), ενώ ο Γιώργος Λαμπρινός είναι υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ στο «The Father» του Φλόριαν Ζέλερ.

Για πρώτη φορά, η Ακαδημία ψήφισε δύο γυναίκες για την καλύτερη σκηνοθεσία, αναγνωρίζοντας την Chloé Zhao για το έργο της στο «Nomadland» και την Emerald Fennell για το «Promising Young Woman».

Αναλυτικά η λίστα με τις υποψηφιότητες των Οσκαρ 2021:

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

Nomadland

Η Δίκη των 7 του Σικάγου

Mank

Minari

Promising Young Woman

The Father

Sound of Metal

Judas and the Black Messiah

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Chloé Zhao – Nomadland

David Fincher – Mank

Aaron Sorkin – The Trial of the Chicago 7

Emerald Fennell – Promising Young Woman

Thomas Vinterberg – Another Round

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Chadwick Boseman – ‘Ma Rainey’s Black Bottom’

Anthony Hopkins – ‘The Father’

Riz Ahmed – ‘Sound of Metal’

Gary Oldman – ‘Mank’

Steven Yeun – ‘Minari’

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Carey Mulligan – Promising Young Woman

Frances McDormand – Nomadland

Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day – United States vs Billie Holliday

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Daniel Kaluuya & LaKeith Stanfield – Judas And The Black Messiah

Sacha Baron Cohen – The Trial of The Chicago 7

Leslie Odom Jr. – One Night In Miami

Paul Raci – Sound of Metal

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Glenn Close – Hillbilly Elegy

Yuh Jung-Youn – Minari

Amanda Seyfried – Mank

Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm

Olivia Coleman – The Father

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

ΗΧΟΣ

Sound of Metal

Soul

Mank

Greyhound

News of the World

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Emma

Mulan

Pinochico

ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

Mank

Ma Rainey’s Black Bottom

Pinocchio

Emma

Hillbilly Elegy

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Soul

Wolfwalkers

Over The Moon

Onward

A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Time

Crip Camp

My Octopus Teacher

Collective

The Mole Agent

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ

Another Round

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skins

Quo Vadis, Aida?

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

A Concerto Is a Conversation

A Love Song for Latasha

Colette

Hunger World

Do Not Split

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Two Distant Strangers

Feeling Through

The Letter Room

White Eyes

The Present

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

If Anything Happens I Love You

Burrow

Yes-People

Opera

Genius Loci

Ειδικό αφιέρωμα για τα υποψήφια για Όσκαρ τραγούδια

Τα πέντε τραγούδια που είναι υποψήφια στα φετινά Όσκαρ θα παρουσιαστούν από την κορυφή του λαμπερού νέου Μουσείου Κινηματογράφου της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών και ένα μικρό ψαροχώρι στην Ισλανδία, καθώς οι παραγωγοί στοχεύουν να αναμόρφωση της τελετής απονομής των βραβείων που έπληξε η πανδημία.

Ο πρωταγωνιστής, του Hamilton, Λέσλι Όντομ Τζ., θα είναι μεταξύ εκείνων που θα τραγουδήσουν από την ταράτσα του Μουσείου στο Άντζελες, το οποίο δεν έχει ακόμη ανοίξει τις πύλες του λόγω και της πανδημίας της Covid-19 και η ερμηνεία του θα κινηματογραφηθεί.



Το τραγούδι του, «Speak Now» από τη δραματική ταινία για τους αγώνες για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ «One Night in Miami» θα αποτελέσει μέρος ενός ειδικού αφιερώματος πριν από την τελετή απονομής των Όσκαρ.



Η μπαλάντα «Husavik» από την κωμωδία με τον Γουίλ Φέρελ «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga» θα ερμηνευθεί από το ομώνυμο λιμάνι της Ισλανδίας.



«Θα έχουμε κινητικότητα πριν από την απονομή και μετά την τελετή για να ενισχύσουμε την κύρια διοργάνωση» δήλωσε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Στίβεν Σόντεμπεργκ και οι άλλοι συμπαραγωγοί της μεγάλης κινηματογραφικής βραδιάς. «Η πρότασή μας είναι απλώς να παρακολουθήσετε ολόκληρη την ακολουθία, αλλιώς θα χάσετε κάτι πραγματικά απροσδόκητο και διασκεδαστικό» σημείωσε.



Στην εκδήλωση παρουσίασης των υποψηφιοτήτων για Όσκαρ Πρωτότυπου Τραγουδιού, Oscars: Into the Spotlight θα τραγουδήσουν επίσης η βραβευμένη με τέσσερα Grammy HER, και η 12 φορές υποψήφια για το Όσκαρ, Ντάιαν Γουόρεν, οι οποίες φέτος διεκδικούν αγαλματίδιο για τις ερμηνείες τους στις ταινίες «Black Messiah» και «The Life Ahead», αντίστοιχα. Επίσης θα παρουσιαστεί το τραγούδι «Hear My Voice» από την ταινία «The Trial of the Chicago 7» για το οποίο διεκδικεί Όσκαρ ο Ντάνιελ Πέμπερτον.

