David Prowse: Έφυγε από τη ζωή ο Darth Vader της ταινίας «Πόλεμος των Άστρων»

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Ντέβιντ Πράουζ (David Prowse), ο Βρετανός ηθοποιός που ερμήνευσε τον φανταστικό χαρακτήρα του Τζορτζ Λούκας «Νταρθ Βέιντερ» στην κλασική τριλογία «Ο Πόλεμος των Άστρων».

Ο Πράουζ ήταν το «σώμα» του ρόλου, γιατί η καταχθόνια φωνή του Βέιντερ ανήκει στον ηθοποιό Τζέιμς Ερλ Τζόουνς (James Earl Jones).

Σύμφωνα με τη Mirror ο δημοφιλής Βρετανός καλλιτέχνης πέθανε μετά από μια σύντομη ασθένεια. «Είθε η Δύναμη να είναι μαζί του, πάντα! ("May the force be with him") ...Αν και έγινε διάσημος υποδυόμενος πολλά τέρατα - για εμένα αλλά και όλους όσους γνωρίζαμε τον Ντέιβ και συνεργαστήκαμε μαζί τους, ήταν ένας ήρωας στις ζωές μας», δήλωσε ο ατζέντης του Τόμας Μπόουνιγκτον για τον θάνατο του Πράουζ.

Ο Prowse ήταν ένα αγαπητό πρόσωπο της βρετανικής τηλεόρασης για δεκαετίες με ρόλους στις επιτυχημένες σειρές «Doctor Who» το 1972, «The Two Ronnies», «The Kenneth Williams Show» και «The Morecambe & Wise Show». Οι πιο πρόσφατες εμφανίσεις του ήταν στα «Mission Backup Earth» και «Southern Troopers». Ο πιο αγαπημένος του ίσως ρόλος ήταν εκείνος του «Green Cross Code Man» - που επιμόρφωνε εκατοντάδες Βρετανούς πώς να περνούν με ασφάλεια τον δρόμο.

Ο Ντέβιντ Πράουζ (David Prowse), υπήρξε πρωταθλητής μποντιμπίλντερ και αυτός είναι ένας από τους λόγους που πήρε τον ρόλο του Νταρθ Βέιντερ, μιας και εντυπωσίασε τον Τζορτζ Λούκας με το παράστημά του. Μέσω του bodybuilding έγινε φίλος με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και τον Λου Φερίνο (Incredible Hulk).

Πηγή: ethnos.gr