Πέθανε ο πρωτοπόρος του rock 'n' roll Little Richard

Φτωχότερη είναι η μουσική από σήμερα, καθώς, ο θρυλικός Little Richard, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Πρωτοπόρος του rock n roll, ένας από τους πρώτους εντυπωσιακούς performers επί σκηνής και δημιουργός μερικών από τις πιο μεγάλες επιτυχίες στην ιστορία της μουσικής, ο Little Richard επηρέασε γενιές και γενιές μουσικών, καλλιτεχνών και μουσικόφιλων.

Ο κατά κόσμον Richard Penniman, αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, καθώς είχε υποστεί εγκεφαλικό, αλλά και καρδιακή προσβολή.

Αρκεί μόνο να δει κανείς τα τραγούδια που ερμήνευσε και έγιναν επιτυχίες για να καταλάβει το μέγεθος της επίδρασής του: Tutti Frutti, Long Tall Sally, Rip It Up, The Girl Can’t Help It, Lucille, Keep A-Knockin’, Good Golly, Miss Molly.

Πηγή: efsyn