Θάνος Μικρούτσικος: Η συγκλονιστική τελευταία εμφάνισή του στο Ηρώδειο (vid)

Αυτη η φωτογραφια ειναι απο την τελευταια μεγαλειωδη συναυλια του Θανου Μικρουτσικου στο Ηρωδειο ενω τραγουδουσε τους θρυλικους και μονο δικους του «εφτα νανους».Δε θα ξεχασω ποτε αυτη τη βραδια,αυτη την ερμηνεια ολο πονο αλλα και δυναμισμο και αισιοδοξια και αγαπη για τη ζωη...Ενας τεραστιος συνθετης,ενας υπεροχος ανθρωπος,μια ανυπολογιστη απωλεια.Εφυγε ο ηρωας μου...Ο ηρωας ολων μας...