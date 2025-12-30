Οι 12 συναυλίες μέσα στο 2026 που αποκλείεται να χάσουμε

Είναι νωρίς ακόμη, όμως το μουσικό τοπίο του 2026 αρχίζει ήδη να αποκτά σχήμα. Τα πρώτα μεγάλα συναυλιακά ραντεβού έχουν ανακοινωθεί και, όπως όλα δείχνουν, η λίστα θα συνεχίσει να μεγαλώνει.

“Επιστροφές” καλλιτεχνών με βαρύ αποτύπωμα στις ελληνικές σκηνές συναντούν ονόματα που εκφράζουν το «τώρα» και το επόμενο βήμα της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Με βάση όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, το 2026 δείχνει πρόθυμο να μας δώσει ενδιαφέρουσες συναυλιακές στιγμές. Αυτές είναι οι 10 συναυλίες που ξεχωρίζουν από νωρίς και που ήδη μοιάζουν απαραίτητες στο ημερολόγιό μας. (σε τυχαία σειρά) – Έχουμε ήδη και το πρώτο sold-out του Release Athens x SNF Nostos, που είναι οι Gorillaz στην Πλατεία Νερού.

Metallica

Οι Metallica καταλαμβάνουν με κρότο το συναυλιακό ημερολόγιο του 2026 και μπαίνουν στην κορυφή της λίστας μας. Το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μεγαλειώδη εμφάνιση στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο πλαίσιο της M72 World Tour, φέρνοντας μαζί τους την εντυπωσιακή 360° σκηνή “in-the-round” που έχει ήδη αφήσει άφωνο το παγκόσμιο κοινό. Η Ελλάδα μάλιστα θα αποτελέσει τον πρώτο σταθμό της περιοδείας, με special guests τους Gojira (απίστευτοι στο Release) σε μια βραδιά που υπόσχεται riffs, όγκο και την τελετουργική ένταση που μόνο οι Metallica ξέρουν να χτίζουν. Ένα live-ορόσημο για το ελληνικό metal κοινό, από αυτά που μετριούνται χρόνια μετά, με το Enter Sandman να φέρει ίσως κάποιο … σεισμό στο ΟΑΚΑ.

Iron Maiden

Οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Αθήνα το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 και πιάνουν ξανά θέση στο Ολυμπιακό Στάδιο, σε μια εμφάνιση με ξεκάθαρο επετειακό βάρος. Το live εντάσσεται στο Run for Your Lives World Tour, με το οποίο η μπάντα γιορτάζει 50 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην κορυφή του heavy metal, κουβαλώντας μαζί της ένα από τα πιο φιλόδοξα και θεαματικά shows της καριέρας της.

Με τον Eddie παρόντα, τις κιθάρες σε πλήρη ισχύ και το setlist προσανατολισμένο στη συλλογική μνήμη των οπαδών, το ραντεβού στο ΟΑΚΑ θα είναι μια μεγάλη, πανηγυρική επιστροφή σε μια χώρα με φανατικό κοινό και μακρά σχέση με τους Maiden. Ένα live-σταθμός για το ελληνικό metal ημερολόγιο του 2026, σε μια χρονιά που η μπάντα έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως θα είναι γεμάτη και μοναδική.

Nick Cave & The Bad Seeds

Οι Nick Cave & The Bad Seeds επιστρέφουν στο Release Athens 2026 την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, σε μια εμφάνιση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το φεστιβάλ συμπληρώνει δέκα χρόνια ζωής. Τέσσερα χρόνια μετά τη συγκλονιστική τους συναυλία στον ίδιο χώρο, ο Nick Cave και η μπάντα του φέρνουν στην Αθήνα την Wild God Tour, μια περιοδεία που έχει ήδη χαρακτηριστεί από κοινό και κριτικούς ως μία από τις κορυφαίες live εμπειρίες των τελευταίων ετών. Με setlist που απλώνεται σε τέσσερις δεκαετίες δημιουργίας, από τα σκοτεινά ξεκινήματα έως τη σύγχρονη, ώριμη φάση τους, η βραδιά θα έχει εκείνη τη σπάνια σχεδόν τελετουργική σύνδεση με το κοινό που καθιστά τους Nick Cave & The Bad Seeds ένα από τα πιο επιδραστικά και συναρπαστικά live acts του πλανήτη.

Gorillaz

Οι Gorillaz έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το ελληνικό κοινό απάντησε πριν καν προλάβουμε να το συνειδητοποιήσουμε. Η εμφάνισή τους στο Release Athens x SNF Nostos 2026, την Πέμπτη 25 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, έγινε sold out μέσα σε λίγες ημέρες, σηματοδοτώντας το πρώτο μεγάλο εξαντλημένο live της επόμενης συναυλιακής χρονιάς. Το πολυσύμπαν που έστησαν ο Damon Albarn και ο Jamie Hewlett, ανάμεσα σε μουσική, εικόνα και σύγχρονη pop μυθολογία, βρίσκει επιτέλους τον δρόμο του προς την Αθήνα, σε μια βραδιά που αποκτά επιπλέον βάρος χάρη στη σύμπραξη του Release Athens με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που κράτησε τα εισιτήρια σε προσιτά επίπεδα.

Ένα live που από τώρα λειτουργεί σαν statement για το καλοκαίρι του 2026 και εξηγεί, χωρίς πολλά λόγια, γιατί οι Gorillaz παραμένουν ένα από τα πιο επιδραστικά και αγαπημένα σχήματα των τελευταίων δεκαετιών.

David Byrne

Ο David Byrne στην Αθήνα την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 για μια εμφάνιση στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ που ήδη συζητιέται ως μία από τις κορυφαίες live στιγμές των τελευταίων χρόνων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας Release Athens x SNF Nostos, παρουσιάζει το εντυπωσιακό show της Who Is the Sky Tour, συνδυάζοντας τα εμβληματικά τραγούδια των Talking Heads με υλικό από τη σόλο, πολυσχιδή διαδρομή του.

Με σκηνική γλώσσα που επαναπροσδιορίζει τη συναυλιακή εμπειρία και μια καριέρα που ισορροπεί ανάμεσα στον πειραματισμό, την pop ευφυΐα και την καλλιτεχνική τόλμη, ο Byrne υπόσχεται μια βραδιά που ξεπερνά το live και αγγίζει το μουσικοθεατρικό γεγονός. Ένα ραντεβού-ορόσημο, εκεί όπου η ιστορία συναντά το παρόν με απόλυτη καθαρότητα.

The Cure

Το θρυλικό συγκρότημα θα εμφανιστεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του Ejekt Festival 2026, για μια συναυλία που ήδη συγκαταλέγεται στα μεγάλα μουσικά γεγονότα της χρονιάς. Με τον Robert Smith στο κέντρο της σκηνής και ένα μουσικό έργο που εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μετατρέπει τη μελαγχολία σε κοινό βίωμα, οι The Cure έρχονται να θυμίσουν γιατί παραμένουν μοναδικοί στο να παντρεύουν σκοτάδι, συναίσθημα και καθαρτική ένταση. Ένα live που λειτουργεί σαν συλλογική επιστροφή σε τραγούδια-ορόσημα και σε έναν ήχο που συνεχίζει να μιλά καθαρά, ακριβώς επειδή δεν προσπάθησε ποτέ να ακολουθήσει την εποχή, αλλά να την διαπεράσει.

Foreigner

Οι Foreigner έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το καλοκαίρι του 2026 αποκτά έναν γερό πυρήνα classic rock ιστορίας. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, το Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ υποδέχεται τη θρυλική μπάντα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας Celebrating 50 Years, ενός επετειακού γύρου που συμπυκνώνει μισό αιώνα τραγουδιών-τοπόσημων. Με μια διαδρομή που περιλαμβάνει δεκάδες εκατομμύρια πωλήσεις, διαχρονικά radio hits και πρόσφατη είσοδο στο Rock & Roll Hall of Fame, οι Foreigner φτάνουν στην Αθήνα για ένα live που λειτουργεί ως ζωντανό μάθημα rock κληρονομιάς — με τα “Cold As Ice”, “Hot Blooded”, “Juke Box Hero” και “I Want To Know What Love Is” να ενώνονται σε ένα μεγάλο, συλλογικό sing-along κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό.

Deep Purple

Οι Deep Purple ξανά στην Αθήνα την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, για μια εμφάνιση στο Telekom Center του ΟΑΚΑ. Έξι σχεδόν δεκαετίες μετά την ίδρυσή τους και με μια παρακαταθήκη που όρισε τον σκληρό ροκ ήχο, οι Deep Purple εντάσσονται σε ένα ήδη φορτωμένο συναυλιακό ημερολόγιο για το 2026, αποδεικνύοντας ότι ο θρύλος δεν λειτουργεί ως ανάμνηση αλλά ως παρόν.

Με special guests τους Jayler από το Ηνωμένο Βασίλειο, το live χτίζει έναν καθαρό διάλογο ανάμεσα στις γενιές, εκεί όπου τα ιστορικά riffs συναντούν τη σύγχρονη ροκ ενέργεια. Ένα ραντεβού που δεν στηρίζεται στη νοσταλγία, αλλά στη διαρκή ικανότητα των Deep Purple να ανεβαίνουν στη σκηνή με την ίδια σοβαρότητα και την ίδια φωτιά.

Florence + the Machine

Η νεράιδα Florence Welch ανεβαίνει στη σκηνή του Telekom Center Athens στο ΟΑΚΑ, τη Δευτέρα 14 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Ejekt Festival, φέρνοντας μαζί της την Everybody Scream Tour και τη θυελλώδη ενέργεια του ομώνυμου νέου άλμπουμ. Με υλικό που διατρέχει ολόκληρη τη διαδρομή της – από τα τραγούδια που έγιναν συλλογικά ξεσπάσματα μέχρι τη σημερινή, πιο άγρια και ακατέργαστη φάση της – η εμφάνιση αυτή αναμένεται ως μια τελετουργία έντασης, φωνής και καθαρτικού ρυθμού. Ένα live όπου η Flo επιβεβαιώνει ξανά γιατί παραμένει μια από τις πιο επιβλητικές και χαρισματικές παρουσίες της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Chris Isaak

Ο Chris Isaak έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο του Release Athens. Ο Isaak και οι πιστοί Silvertone φέρνουν στη σκηνή τον χαρακτηριστικό rock ’n’ roll ρομαντισμό τους, με εκείνη τη βελούδινη φωνή που κάνει τον χρόνο να μαλακώνει. Από το εμβληματικό “Wicked Game” μέχρι τα “Baby Did a Bad Bad Thing” και “Blue Hotel”, η βραδιά προμηνύεται κινηματογραφική, γεμάτη νοσταλγία και καθαρή, αυθεντική ένταση.

Ένα live που δεν στηρίζεται στο εφέ, αλλά στη δύναμη της μελωδίας και στη σπάνια ικανότητα του Chris Isaak να κάνει ένα ανοιχτό θέατρο να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση.

Garbage

Οι Garbage έρχονται στο Release Athens 2026, την Τετάρτη 1 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού, σε μια βραδιά που κουβαλά το βάρος και την ένταση της alternative κληρονομιάς των ’90s. Με την ακτιβίστρια Shirley Manson στο επίκεντρο, το συγκρότημα πλαισιώνει τον Moby σε ένα live που διατρέχει τρεις δεκαετίες τραγουδιών-τοπόσημων, από το ωμό συναίσθημα μέχρι τη σκοτεινή ποπ μελωδικότητα που τους έκανε διαχρονικούς. Ένα ραντεβού που δεν στηρίζεται στη νοσταλγία, αλλά στη σταθερή ικανότητα των Garbage να ακούγονται επίκαιροι, αιχμηροί και απολύτως παρόντες στη σκηνή.

Patti Smith

Η Patti Smith επιστρέφει στο αγαπημένο αθηναΐκό κοινό την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 για μια συναυλία στον Λυκαβηττό που μοιάζει περισσότερο με τελετουργία παρά με απλό live. Πενήντα ένα χρόνια μετά το Horses, η ποιήτρια της ροκ ανεβαίνει σε έναν χώρο που ταιριάζει ιδανικά στη σκηνική της μυσταγωγία, φέρνοντας μαζί της την πολιτική ένταση που διαπερνά διαχρονικά το έργο της.

Με όλο το φάσμα της διαδρομής της παρόν – από τους ύμνους που καθόρισαν γενιές μέχρι τη βαθιά ανθρώπινη, ακτιβιστική της στάση – η βραδιά στον Λυκαβηττό προμηνύεται ως μια συλλογική εμπειρία μνήμης, συγκίνησης και δύναμης. Ένα ραντεβού όπου η μουσική λειτουργεί ξανά ως πράξη συνείδησης.

Πηγή: news247.gr