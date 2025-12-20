Οι ANORIMOI... σήμαναν την έναρξη των γιορτών στην Αθήνα! (vids)

Στην παράδοση που έχει γίνει... λατρεία, οι ANORIMOI ξεσήκωσαν το «Fuzz» και για έναν ακόμα Δεκέμβριο μας προσέφεραν ένα μοναδικό, τρίωρο σόου.

Είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι των Χριστουγέννων. Εάν μέσα στον τελευταίο μήνα του έτους οι ANORIMOI δεν δώσουν συναυλία στην Αθήνα τότε δεν γίνεται να ξεκινήσει η εορταστική περίοδος! Για το 2025 λοιπόν, οι γιορτές ξεκίνησαν κι επίσημα, αφού το βράδυ της 19ης Δεκεμβρίου η λατρεμένη μπάντα μικρών και μεγάλων ξεσήκωσε το «Fuzz» και για τρεις ώρες ψυχαγώγησε όσους επέλεξαν να τους απολαύσουν από κοντά.

Στην πιο (αν)ώριμη φάση της καριέρας τους και έχοντας μόλις βγάλει τον νέο τους δίσκο («Τερατογένεση»), απέδειξαν ότι και μετά από 30 (και πλέον) χρόνια στην δράση δεν χάνουν ούτε την όρεξη, ούτε την ενέργειά τους. Ούτε και την έμπνευσή τους, αφού ο δίσκος περιλαμβάνει ορισμένα κομμάτια που πιθανότατα θα συγκαταλέγονται στα best-of τα επόμενα χρόνια («Το πουλί του Χίτσκοκ», «Κρίνο για να μην κριθείς»).

Έπαιξαν όλα τα κομμάτια του δίσκου, όμως τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό προκάλεσαν φυσικά τα παλιά κι αγαπημένα. «Το μέγεθος μετράει», «Το πέος της παρηγοριάς», «Χοντρό μου λάθος», «Στις 9 του Μακαρίτη», «Κάμα Σούτρα», «Ο Πανίσχυρος μεγιστάνας των Νίντζα» είναι τα τραγούδια που προκάλεσαν τον μεγαλύτερο... χαμό, μέχρι να φτάσουμε στο grand-finale.

«Άσε κάτω το δίκανο γιαγιά», «Κ@@@λα» και «Στο πρώτο ραντεβού» ήταν τα τρία τελευταία κομμάτια που ακούστηκαν και αποτέλεσαν τον ιδανικό επίλογο σε ένα τρίωρο που τα είχε όλα. Κέφι, τραγούδι, τον Κόμη Vargsteiner να απαγγέλει τα εκπληκτικά του ποιήματα, πολιτικό μήνυμα (όποιος ήταν εκεί ξέρει...) και φυσικά πάρα, πάρα, πάρα μα πάρα πολύ γέλιο.

Μετά το τέλος, τα μέλη της μπάντας έβγαλαν φωτογραφίες με τον κόσμο που περίμενε, μοίρασαν αυτόγραφα, υπέγραψαν σε δίσκους, μπλούζες αλλά ακόμα και... κεφάλια, με όσους έδωσαν το «παρών» στο «Fuzz» να φεύγουν απόλυτα γεμάτοι και να μετρούν ήδη αντίστροφα για τον Δεκέμβριο του 2026.

Εκεί θα είμαστε και τότε...