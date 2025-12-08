Αλεξάνδρεια: Στο φως το πρώτο σκάφος αναψυχής του 1ου αιώνα

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν αρχαίο αιγυπτιακό σκάφος αναψυχής στα ανοιχτά των ακτών της Αλεξάνδρειας. Το πολυτελές σκάφος του 1ου αιώνα ταιριάζει με την περιγραφή του Έλληνα ιστορικού Στράβωνα, ο οποίος επισκέφθηκε την πόλη γύρω στο 29-25 π.Χ.

Ένα αρχαίο αιγυπτιακό σκάφος αναψυχής που ταιριάζει με μια περιγραφή του Έλληνα ιστορικού Στράβωνα ανακαλύφθηκε στα ανοικτά των ακτών της Αλεξάνδρειας, προς ενθουσιασμό των αρχαιολόγων. Με τα παλάτια, τους ναούς και τον φάρο ύψους 130 μέτρων – ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου – η Αλεξάνδρεια ήταν μια από τις πιο μεγαλοπρεπείς πόλεις της αρχαιότητας. Το σκάφος αναψυχής, το οποίο χρονολογείται από το πρώτο μισό του πρώτου αιώνα, είχε μήκος 35 μέτρα και κατασκευάστηκε με ένα κεντρικό μέρος και μία πολυτελώς διακοσμημένη καμπίνα.

Ανακαλύφθηκε στα ανοικτά του βυθισμένου νησιού Αντίρροδος, το οποίο ήταν μέρος του Portus Magnus (μεγάλου λιμανιού) της αρχαίας Αλεξάνδρειας.

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