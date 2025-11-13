Σοκάρει η Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ο πατέρας μου είχε πολλές φορές τάσεις αυτοκτονίας»

«Ήταν πολύ αισιόδοξος άνθρωπος και πολύ καταθλιπτικός», λέει για τον πατέρα της η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη.

Συγκλονίζει η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, η οποία μιλώντας για τον πατέρα της, τον αξέχαστο Μίκη Θεοδωράκη αποκαλύπτει πως ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης είχε τάσεις να δώσει τέλος στη ζωή του!

Σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, στο νέο επεισόδιο της εκπομπής του Action24, «Καλύτερα αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα χθες (12.11.2025), τη νύχτα, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη εκμυστηρεύτηκε χαρακτηριστικά πως ο πατέρας της, ο σπουδαίος Μίκης Θεοδωράκης «είχε και τα πολύ κάτω του. Είχε μία τάση, να το πω, πολλές φορές αυτοκτονίας».

«Εγώ περισσότερο έχω κληρονομήσει τον ενθουσιασμό του. Ήταν πολύ αισιόδοξος άνθρωπος και πολύ καταθλιπτικός. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι το έχουν αυτό, εγώ το ζω αλλά έτσι ήταν ο πατέρας μου. Αυτός ο εκρηκτικός, μεγάλος, ψηλός που φώναζε και τραγούδαγε και από την άλλη ήταν πολύ μοναχικός. Αλλιώς πώς θα έγραφε μουσική και τα κείμενα; Ο πατέρας μου έχει γράψει 52 βιβλία», αναφέρει στη συνέχεια η Μαργαρίτα Θεοδωράκη.

«Αυτή την τάση την ξεπέρασα τα τελευταία 20 χρόνια, μόνο. Νομίζω ότι υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που είναι αυτοκτονικοί. Το ξεπέρασα, σίγουρα, γιατί ωρίμασα. Παράλληλα ήμουν και πολύ αισιόδοξη, πέρασα και την περίοδο του έρωτα μέχρι τα 50. Το έζησα, τα έζησα όλα, σαν κάθε άνθρωπος. Ήμουν και ‘γω εκρηκτική και χαρούμενη και ευτυχισμένη, αλλά οι τάσεις αυτοκτονίας είναι κάτι εσωτερικό που θέλει ψυχανάλυση», συμπλήρωσε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη στο talk show με την Αθηναΐδα Νέγκα στο Action 24.

Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο μέγιστος Έλληνας δημιουργός, «έφυγε» από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου 2021 σε ηλικία 96 ετών στο σπίτι του στην Αθήνα, από καρδιακή ανακοπή.

Πηγή: newsit.gr