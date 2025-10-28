Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Βασίλης Μπισμπίκης: Παίζει στο νέο βίντεο κλιπ του ΛΕΞ και γίνεται ξανά viral (vid) 28-10-2025 20:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Λίγο καιρό μετά το «επεισόδιο» με την... τράκα των αυτοκινήτων. Ο Βασίλης Μπισμπίκης επέστρεψε στα κινηματογραφικά δρώμενα «χάρη» και στον ΛΕΞ! Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ στο dailymedia.com.gr Η κίνηση-ματ του Αταμάν κι η «κατάρα» του Παναθηναϊκού με τους ψηλούς menshouse.gr Μετά τα viral γέλια της Μίνας Καραμήτρου: Η απάντηση του μελισσοκόμου στον αέρα του OPEN έκλεισε στόματα dailymedia.gr Γεννάνε και τα κοκόρια του: Σημαντικό deal Αλαφούζου instanews.gr Ο ορισμός της κοροϊδίας: Ποια προϊόντα του σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν μετά τις… μειώσεις instanews.gr Παίζει και στο 9 και στα πλάγια, έχει όλο το πακέτο που ζητάει: Θα πυροδοτήσει ο ΠΑΟ τη βόμβα του Γενάρη; menshouse.gr «Φέτος σε απολαμβάνω περισσότερο από ποτέ»: Το σχόλιο του Αντώνη Κανάκη για τη μεγαλύτερη «καψούρα» του στα ΜΜΕ dailymedia.gr Βρες την ταινία από ένα πλάνο: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ κινηματογράφου που χάνει και η Φίνος Φλιμ; menshouse.gr Το φτερό βρέθηκε 4 χλμ μακριά: Ο γρίφος του πρώτου δυστυχήματος της Ολυμπιακής που στοίχειωσε τον Ωνάση menshouse.gr Βασίλης Μπισμπίκης: Παίζει στο νέο βίντεο κλιπ του ΛΕΞ και γίνεται ξανά viral (vid) SHARE