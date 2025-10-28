MENU
Βασίλης Μπισμπίκης: Παίζει στο νέο βίντεο κλιπ του ΛΕΞ και γίνεται ξανά viral (vid)

Λίγο καιρό μετά το «επεισόδιο» με την... τράκα των αυτοκινήτων.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επέστρεψε στα κινηματογραφικά δρώμενα «χάρη» και στον ΛΕΞ! 

