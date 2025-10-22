Νταλάρας για Σαββόπουλο: «Θλίψη βαθιά… Τώρα μόνο σιωπή»

Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο με μια σύντομη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο τραγουδιστής έγραψε συγκεκριμένα: «Θλίψη βαθιά… Τώρα μόνο σιωπή».

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνδεθεί μέσα από τη μουσική και την κοινή τους πορεία στο ελληνικό τραγούδι.

Ο Νταλάρας έχει ερμηνεύσει έργα του Σαββόπουλου, ανάμεσά τους το «Ζητείται Ακροατής», ενώ κατά καιρούς έχουν μοιραστεί τη σκηνή σε συναυλίες και αφιερώματα.

Σε συνεντεύξεις του, ο Νταλάρας έχει εκφράσει την εκτίμησή του για τον Σαββόπουλο, αναγνωρίζοντας τον ρόλο του στη διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού.

«Ο Σαββόπουλος άλλαξε το ελληνικό τραγούδι. Tο έκανε πιο προσωπικό και πιο ελεύθερο», έχει δηλώσει.

