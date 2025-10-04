Η Μύκονος του '70 από τις αφηγήσεις διανοούμενων, καλλιτεχνών, ψαράδων: Από τη φτώχεια, στην αχαλίνωτη ηδονή - Σπάνια πλάνα

Τα τελευταία 70 χρόνια η Μύκονος γνώρισε ριζικές μεταμορφώσεις. Πώς όμως ένα μικρό νησί κατόρθωσε, σε τόσο σύντομο διάστημα, να βιώσει τόσο καταιγιστικές αλλαγές;

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.