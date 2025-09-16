«Δικά σου είναι τα λεφτά ρε;» – Ένταση με τον Φωτήλα στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ Δράμας (vid)

Κλιμακούμενη ένταση και αποδοκιμασία σημειώθηκε στη χθεσινή τελετή λήξης και απονομής των βραβείων του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας μεταξύ των δημιουργών και εργαζόμενων του κινηματογράφου και του υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσωνα Φωτήλα.

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν με τις αρχικές ενστάσεις του κοινού στις αναφορές του υφυπουργού στη διαχείριση του πολυτάραχου ζητήματος του καταμερισμού και απονομής των πόρων του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), αλλά και γενικότερα στις πηγές χρηματοδότησης του ελληνικού σινεμά, με τον υφυπουργό να παρουσιάζει μία θετική εικόνα, καθώς όπως δήλωσε «τα νούμερα είναι αμείλικτα».

Σχεδόν το σύνολο των νικητών που ανέβηκαν στο βήμα ακολούθως για να παραλάβουν κάποιο βραβείο έκαναν ρητές επικριτικές αναφορές στην ομιλία του υφυπουργού, με τον ίδιο να επιχειρεί κατ’ επανάληψη σύμφωνα με μαρτυρίες να πάρει τον λόγο να απαντήσει. Όταν τελικά του δόθηκε το βήμα για να απονείμει τον Χρυσό Διόνυσο του φεστιβάλ, ο κ. Φωτήλας βγήκε στην αντεπίθεση δεχόμενος έντονη κριτική, βρισιές και γιουχαΐσματα, ιδίως μετά τη φράση «στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στην τέχνη – δεν χρειάζεται να αναγάγουμε το κλάμα σε τέχνη».

Το κλίμα εντάθηκε έτι περαιτέρω όταν επανερχόμενος στο βήμα λίγα δευτερόλεπτα μετά, ξανατοποθετήθηκε λέγοντας «να έρχεσαι σε ένα φεστιβάλ που του δίνεις 300.000 ευρώ το χρόνο […] και να ακούς “ου”, δεν είναι κι ό,τι καλύτερο», κάνοντας τις φωνές πιο έντονες και δεχόμενος την απάντηση «δικά σου είναι τα λεφτά ρε; Από την τσέπη σου τα έβαλες;».

Σημειώνεται ότι το περιστατικό ακολουθεί πολύμηνες κινητοποιήσεις των δημιουργών και εργαζόμενων του ελληνικού κινηματογράφου για την επίλυση των προβλημάτων στη διαχείριση και απονομή των κονδυλίων του ΕΚΚΟΜΕΔ σε ελληνικές, αλλά και ξένες παραγωγές, οι οποίοι έχουν συσπειρωθεί γύρω από την πρωτοβουλία «Ορατότης Μηδέν».

